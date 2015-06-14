به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک‌زاده ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر با تقدیر از توجه ویژه استاندار بوشهر به حوزه سلامت اظهار داشت: در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی در حوزه سلامت و بهداشت انجام شده و مسئولان ارشد استان اهتمام خاصی به حوزه سلامت و بهداشت و درمان دارند.

عملکرد بهتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به سایر استان ها

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دلیل اینکه دیرتر از سایر استان‌ها راه‌‌اندازی شده هم‌اکنون تیپ 3 است که البته در بین دانشگاه‌های تیپ 3 بالاتر از بقیه استان‌هاست و در یک سال گذشته شاهد رشد خوبی در این مجموعه هستیم.

دکتر ملک‌زاده با اشاره به اعتبارات بخش پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد: اعتبارات تخصیصی به بخش پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر محدود است ولی باید فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه را افزایش دهیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: در استان بوشهر و در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، افراد زیادی علاقمند به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی هستند که انتظار داریم شاهد گسترش فعالیت‌های پژوهشی در مناطق مختلف استان باشیم.