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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزایش یابد

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزایش یابد

بوشهر ـ معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: اعتبارات تخصیصی به بخش پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر محدود است ولی باید فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک‌زاده ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر با تقدیر از توجه ویژه استاندار بوشهر به حوزه سلامت اظهار داشت: در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی در حوزه سلامت و بهداشت انجام شده و مسئولان ارشد استان اهتمام خاصی به حوزه سلامت و بهداشت و درمان دارند.

عملکرد بهتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به سایر استان ها
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دلیل اینکه دیرتر از سایر استان‌ها راه‌‌اندازی شده هم‌اکنون تیپ 3 است که البته در بین دانشگاه‌های تیپ 3 بالاتر از بقیه استان‌هاست و در یک سال گذشته شاهد رشد خوبی در این مجموعه هستیم.

دکتر ملک‌زاده با اشاره به اعتبارات بخش پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد: اعتبارات تخصیصی به بخش پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر محدود است ولی باید فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه را افزایش دهیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: در استان بوشهر و در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، افراد زیادی علاقمند به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی هستند که انتظار داریم شاهد گسترش فعالیت‌های پژوهشی در مناطق مختلف استان باشیم.

 
کد مطلب 2778835

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