به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به همراه حجج اسلام اکبری معاون مرکز و رئیس موسسه مسکن، حسام افروز معاون سلامت و تامین اجتماعی مرکز خدمات و محمودی مشاور رئیس مرکز خدمات با آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در موسسه امام صادق(ع) قم دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار آیت الله سبحانی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های گسترده مرکز خدمات، از مسئولان این مرکز قدردانی کرد.

وی پیرامون لزوم برنامه ریزی نهادهای حوزوی برای مهاجرت طلاب و روحانیون از قم، بیان کرد: مرکز خدمات با همکاری مرکز مدیریت باید شرایطی را فراهم کند که اساتید و روحانیون به مناطق مختلف کشور مراجعه کرده و ساکن شوند.

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این مرجع تقلید با بیان اینکه بسیاری از شهرهای ما از داشتن اساتید حوزه محروم هستند ابراز داشت: خدماتی که مرکز ارائه می‌کند مانند مسکن، نباید موجب شود طلاب و روحانیون در قم ماندگاری داشته باشند.

آیت‌الله سبحانی ادامه داد: خالی بودن شهرهای ما از طلاب و روحانیون موجب می‌شود که وهابیت سوءاستفاده کرده و در آن منطقه نفوذ کند و ما باید با حضور به موقع روحانیت در مناطق مختلف مانع از این سوء استفاده شویم.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حضور مرجعیت در عراق موجب شد که این کشور انسجام خود را حفظ کند، اظهار کرد: مرجعیت در کشور ما باید تقویت شود و برای تکثیر رساله‌ها باید کاری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه مدرک گرایی نباید موجب شود که طلاب و روحانیون در کسب علم و دانش کوتاهی کنند افزود: ما نیازمند اساتید نخبه و برجسته در علوم مختلف دینی هستیم و طلاب و روحانیون باید تمام تلاش خود را برای مطالعه و پیشرفت علمی انجام دهند.

به نقل از مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی رئیس مرکز خدمات گزارشی از فعالیت‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و اهداف مرکز ارائه کرد.