رضاآباد شاهرود نماد ایستادگی در برابر بیابان/۵۰۰هکتار نهالکاری شد

جامعه جهانی و دوستداران طبیعت ومحیط زیست همواره بر بهره برداری اصولی از منابع موجود بعنوان مهمترین راهکار در راستای توسعه پایدار تاکید داشته اند، از جمله این تلاش ها که با هدف ارائه معقول ترین شیوه مدیریت و بهره برداری از منابع تولید، انتخاب روز ۲۷ خرداد ماه(۱۷ ژوئن) به عنوان روز جهانی بیابانزدایی است.

این نامگذاری به منظور توجه بیشتر به مقوله مذبور بوده و شعار امسال روز جهانی بیابانزدایی «امنیت غذایی در گرو حفظ خاک سالم» صورت گرفته است.

اختصاص ۲۰ درصد مساحت كل كشور به مناطق بیابانی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران با ۱.۲ درصد خشكی های جهان و ۳۴ میلیون هكتار اراضی بیابانی، ۲.۴ درصد بیابان های جهان را داراست، ابراز داشت: اختصاص ۲۰ درصد مساحت كل كشور به مناطق بیابانی، كشورمان را در زمره كشورهای بیابان خیز دنیا قرار داده است.

حسن شوکتی نیا خاطرنشان کرد: کره زمین این بستر اصلی تولید که حیات ما انسان ها و تمام موجودات زنده مرتبط با سلامت کامل آن معنا می شود، در قرون اخیر با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ازدیاد جمعیت به شیوه های مختلف مورد تهاجم و تخریب بشر قرار گرفته است.

وی افزود: شهرستان شاهرود دو میلیون و چهار صد و پنجاه هزار هکتار عرصه بیابانی داشته که نیمی از سطح شهرستان را در بر می گیرد.

رضا آباد نماد ایستادگی در برابر هجوم بیابان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود در ادامه و با بیان اینکه رضا آباد را می توان خط مقدم مبارزه با بیابانزایی نامید، گفت: عملیات بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در منطقه رضا آباد خوارتوران به منظور حفاظت از روستای رضاآباد در مقابل هجوم ماسه های روان از سال ۱۳۷۹ در قالب اجرای سه پروژه احداث بادشکن، عملیات نهالکاری و بذرپاشی به همراه قرق آغاز شده است.

شوکتی نیا خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای عملیات ایجاد ۱۰۰ کیلومتر بادشکن به صورت شطرنجی، ۵۰۰ هکتار عملیات نهالکاری و یک هزار هکتار عملیات بذرپاشی صورت گرفته است که باعث احیاء عرصه مذکور و تپه های ماسه ای اطراف روستا شده و این امر موجبات رفاه ساکنان این منطقه را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مجموع این فعالیت ها سبب شده است تا تپه های ماسه ای اطراف روستا تثبیت شده و ساکنان روستای رضاآباد به سرنوشت شوم روستاهای مجاور در زمینه هجوم بیابان ها دچار نشوند.

اجرای عملیات بیابانزدایی در بخش بیارجمند

این مسئول همچنین درباره عملیات بیابانزدایی در بخش بیارجمند، توضیح داد: علت اصلی انتخاب منطقه خارتوران برای اجرای بیابان زدایی، وجود کانون بحرانی فرسایش بادی در منطقه و همچنین تخریب راه های مواصلاتی و مراتع در طی فرایند فرسایش بادی است.

شوکتی نیا ادامه داد: براساس مطالعات اولیه تعیین مناطق کانون بحرانی جزو اولویت های اولیه در نیاز مدیریتی بمنظور اعمال سیاست مبارزه با بیابانزائی و در راستای کنترل فرسایش بادی بوده است.

وی افزود: اهداف کلی اجرای عملیات تثبیت شن در منطقه، تثبیت تپه های ماسه ای، ایجاد اشتغال در منطقه، ایجاد انگیزه بمنظور ممانعت از مهاجرت اهالی به شهرها، حفظ خاک و آب منطقه است.

اجرای عملیات تثبیت شن های روان در منطقه رضاآباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شاهرود، با بیان اینکه عملیات تثبیت شن های روان در منطقه رضاآباد به صورت مشارکتی اجرا شده است، توضیح داد: یکی از عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت مردم، ایجاد شناخت و درک صحیح آنها از مشکلات و پیامدهای بیابان زایی است لیکن مردم منطقه با تمام وجود مشکلات را لمس کرده اند.

شوکتی نیا با اشاره به عدم بروز پدیده شوم مهاجرت به شهرها در صورت فراهم بودن امکانات روستایی، گفت: یکی از اقدامات مهم در جلب مشارکت مردم در امر بیابان زدایی، سپردن کارها به خود مردم و نظارت بر کار ایشان است.

وی در خاتمه تصریح کرد: اهالی منطقه همکاری بسیار خوبی در اجرای پروژه ها را داشتند و خود امر حفاظت از آنرا به عهده گرفتند.