به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نوشته «ژیلیان رُز» از صاحب‌‌نظران حوزه روش‌‌شناسی بصری است که توسط دکتر سیدجمال‌‌الدین اکبرزاده جهرمی و با نظارت دكتر سیدمجتبی رضوی طوسی در این پژوهشگاه ترجمه شده است.

در این کتاب تلاش شده ضمن بررسی منابع عمده تصویری مانند نقاشی‌ها، عكس‌ها، فیلم‌ها، سریال‌های تلویزیونی و آگهی‌های تبلیغاتی با زبانی گویا و كاربردی، «روش‌شناسی بصری» با رویکردی انتقادی نیز به خوانندگان معرفی شود.

نویسنده كتاب، مواد بصری را واجد اهمیت فرهنگی ویژه و نیز در بردارنده عناصری می‌داند که در خود، روابط قدرتی را نهفته دارند و بر اعمال اجتماعی ما تأثیر گذارند. بنابراین توجه كتاب معطوف به بررسی روش‌مند نحوه دیدن و دیده‌شدن است.

این کتاب، راهنمایی عملی برای تحلیل تصویر است و نویسنده به روشنی، رویکردهای گوناگون اعم از تحلیل محتوا، نشانه‌‌شناسی، تحلیل گفتمان و تحلیل روانکاوانه را همراه با مثال‌‌های مختلف تصویری ارائه می‌‌کند.

كتاب «روش و روش‌‌شناسی تحلیل تصویر» با همکاری مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما در ۳۹۷ صفحه و در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.