بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا 16ميليارد ريال خسارت به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر يوسف رشيدي عضو كميته علمي همايش " آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت " اعلام كرد: از اين رو اگر قبل از سال 1379 يك ميليون خودرو توليد شده باشد در واقع هم اكنون 30 ميليون خودرو در شهر تهران تردد مي كنند و منجر به افزايش آلودگي هواي تهران مي شوند.

وي ادامه داد: به منظوركاهش آلودگي هوا نبايد محدوديت فيزيكي براي خودروها در نظر گرفت. چرا كه آلودگي از پلاك خودروها خارج نمي شود بلكه از اگزوز خودروها خارج مي شود، از اين رو ممنوعيت تردد بايد بر اساس ميزان آلايندگي باشد.

عضو كميته علمي همايش آلودگي گفت: ذرات معلق و منواكسيد كربن در هواي تهران خسارات بهداشتي فراواني را به دنبال دارد به نحوي كه بررسي ها نشان مي دهد سالانه حدود 4 هزار نفر بر اثر آلاينده ذرات معلق جان خود را از دست مي دهند.

رشيدي افزود: همچنين بر اساس بررسي هاي بانك جهاني ذرات معلق يك ميليارد و 600 ميليون تومان بر اثر ايجاد بيماري و مرگ و مير به كشور خسارت وارد مي كند و بخش اعظم آن مربوط به شهر تهران است.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا گفت: بايد با استفاده از راهكارهايي چون عوارض سوخت، ماليات، توليد خودروي پاك و گسترش حمل و نقل عمومي مطلوبيت سفر با خودروهاي شخصي را كاهش داد تا مردم خود داوطلبانه حمل و نقل عمومي را به جاي خودروي شخصي انتخاب كنند.

همايش آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت و مركز مطالعاتي زيست محيط پاك روزهاي اول تا سوم اسفند ماه برگزار مي شود.