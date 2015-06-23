نخستین جایگاه عرضه سوخت در شهر زاویه راه اندازی شد

رضا مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق و با اشاره به کمبود جایگاه عرضه سوخت در شهرستان زرندیه، گفت: نیاز به پمپ بنزین در شهر زاویه یکی از ضروری ترین مسائل و مشکلات شهروندان این شهر بود چرا که تردد موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه در جاده مامونیه و پرندک برای سوخت گیری تاکنون تصادفات زیادی را در پی داشته است.

وی بیان داشت: عملیات ساخت این جایگاه پس از گذشت چندین ماه وقفه به دلیل برخی مشکلات موجود، با پیگیری مسئولین شهرستان در جهت تامین رفاه شهروندان دنبال شد و به بهره برداری رسید.

پیشرفت ۸۰ درصدی طرح احداث ورودی شهر زاویه

مصباحی همچنین از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه اصلاح ورودی شهر زاویه خبر داد و افزود: اصلاح این ورودی نیز خواست چندین ساله مردم شهر بود چرا که در این نقطه حادثه خیز، تاکنون چندین مورد تصادف منجر به فوت اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: طرح اصلاح ورودی این شهر به دلیل پرحادثه بودن در شورای ترافیک استان مرکزی تصویب شد و براساس تفاهم نامه ای اجرای این طرح بین اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی و شهرداری زاویه، عملیات اجرایی این پروژه از تیرماه سال ۹۳ آغاز شد.

مصباحی ابراز داشت: براساس این تفاهم نامه آزادسازی املاک و جدول گذاری آن توسط شهرداری زاویه و زیرسازی و آسفالت آن توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در حال انجام است که هم اینک در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود پایگاه مدیریت بحران زرندیه در شهر زاویه، این منطقه از موقعیت ویژه ای در شهرستان زرندیه برخوردار است، افزود: این پایگاه با صرف ۱۳ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری و استانی احداث شد و شامل بخش هایی همچون سالن ورزشی، انبارهای مخصوص، بخش اداری، باند امداد هوایی، اورژانس، سالن مدیریت بحران و بخش امداد و نجات است.

به گفته وی، این پایگاه در شرایط عادی به عنوان مرکز آموزشی، اداری و ورزشی به خصوص ورزش بانوان این شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقع بحرانی نیز به عنوان محلی برای جمع آوری دارو و کالاهای امدادی، استقرار ستاد مدیریت بحران، دریافت کمک های استان های معین، ارائه خدمات درمانی بهداشتی و توزیع مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

گفتنی است شهرستان زرندیه دارای پنج شهر مامونیه، پرندک، زاویه، رازقان و خشکرود است که شهر زاویه حدود هفت هزار نفر جمعیت دارد.