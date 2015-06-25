به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این جشنواره که چهارشنبه شب توسط تعدادی از فعالان عرصه فرهنگی ادبی و با حمایت شهرداری اهواز برگزار شد، با سخنرانی کاظم سواری عضو شورای شهر اهواز آغاز به کار کرد.

سواری در سخنانی ضمن خیرمقدم به حاضران، از مسئولان اجرایی این جشنواره تشکر و به جایگاه مهم شعر و ادبیات اشاره کرد.

عضو شورای شهر اهواز در ادامه خواستار برگزاری بیشتر برنامه‌های ادبی در اهواز و سطح استان شد و آن را امری ضروری برای شکوفایی استعدادهای ادبی استان و دادن فرصتی به آنها دانست.

در ادامه هیئت داوری مسابقه این جشنواره متشکل از بزرگان شعر و ادبیات عرب خوزستان معرفی شدند که به ترتیب: عدنان غزی، سید شبر محسنی، علی عفراوی طرفی و عبدالعزیز حمادی بودند.

تعداد ۱۶۸ قصیده به زبان عربی که بیشتر آنها از خوزستان و تعدادی نیز از استان‌های یزد و بوشهر بودند برای شرکت در این جشنواره به هیئت داوران رسیده بود که پس از بررسی از بین آثار رسیده، تعداد ۳۰ قصیده انتخاب و از شاعران آنها برای شرکت در جشنواره دعوت شد.

مسابقه در شب‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه در طول ماه رمضان برگزاری می‌شود که در هر شب پنج شاعر اشعار خود را قرائت می‌کنند و هر شب یکی از آنها با رای هیئت داوران به مرحله نهایی راه پیدا می‌کند.

در ادامه پنج شاعر شب نخست جشنواره لیالی رمضان اشعار خود را قرائت کردند و با تشویق شدید حضار روبه‌رو شدند. در آخر از بین شاعران گروه اول که متشکل از محمد رسن، صادق ساری، جاسم فتلاوی، یوسف شرهانی و سعید کوتی بود با رای هیئت داوران «محمد رسن» با ۹۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن به مرحله بعد راه یافت.

تالار آفتاب اهواز پنج‌شنبه شب نیز شاهد رقابت شاعران گروه دوم رأس ساعت ۲۲ است و حضور برای عموم رایگان خواهد بود.