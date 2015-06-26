گسست تجربه برگزاری نمایشگاه قرآن در سالهای گذشته برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: سنت همکاری شهرداری تهران با برگزارکنندگان نمایشگاه قرآن از سال گذشته استوار شد. ستادی شامل نهادهای شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد تا برای برگزاری نمایشگاه قرآن همکاری همه جانبه ای شکل بگیرد. سال گذشته سندها تدوین شد و امسال این همکاری به طور کامل شکل اجرایی پیدا کرده است. جای خوشحالی است که از روند فعالیت ها رضایت وجود دارد.

مسجدجامعی با اشاره به انتخاب مجموعه فرهنگی عباس آباد به عنوان محل برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: این مجموعه شامل فضای مفرح و وسیعی است و باعث شده نمایشگاه قرآن به فضای تفریحی – نمایشگاهی خانوادگی نزدیک شود. بسیاری از خانواده ها از ساعتی قبل از افطار در محل برگزاری نمایشگاه حضور پیدا می کنند و ضمن استفاده از فضای باز باغ موزه دفاع مقدس، از بخشهای نمایشگاهی هم دیدن می کنند.

وی افزود: نمایشگاه قرآن از یک نمایشگاه صرف با یک موضوع تخصصی به نمایشگاهی که در آن اوقات فراغت هم جایگاه ویژه ای دارد، تبدیل شده است. با توجه به اینکه در فصل تابستان به سر می بریم، خانواده ها این امکان را دارند تا با حضور در نمایشگاه، ضمن بازدید از نمایشگاه ساعتی را هم به تفریح و سرگرمی اختصاص دهند. این بعد نمایشگاه قرآن کریم تفاوت این دوره نمایشگاه نسبت به سال های گذشته است.

مسجدجامعی با بیان اینکه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن با نگاهی به دستاوردهای دوره های قبلی برگزار می شود، گفت: نمایشگاه قرآن کریم تجربه ای است که پیوسته تکرار شده است. مدیریت نمایشگاه چند سالی گرفتار گسستگی شده بود، اما مدیریت جدید ادامه فعالیتهای سالهای گذشته را مدنظر قرار داده و جلسات مفیدی هم در این زمینه برگزار شده است. تلاش برگزارکنندگان این است که هیچ کمبودی در کیفیت اجرای برنامه ها وجود نداشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشارکت شهرداری تهران در برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر اینکه فضای برگزاری نمایشگاه را تامین کرده است، می تواند در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه هم موثر باشد. تسهیل رفت و آمد بازدیدکنندگان به نمایشگاه قرآن، یکی از مهمترین گامهایی است که مدیریت شهری می تواند با برداشتن آن، خانواده ها را در بازدید راحت تر از نمایشگاه یاری کند.