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۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰

شهادت یک فلسطینی در شمال اریحا

شهادت یک فلسطینی در شمال اریحا

نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی با تیر اندازی به سوی یک شهروند فلسطینی در شمال اریحا در کرانه باختری وی را به شهادت رساندند.

کد مطلب 2787620

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