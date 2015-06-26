https://mehrnews.com/xvJ3d ۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰ کد مطلب 2787620 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰ شهادت یک فلسطینی در شمال اریحا نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی با تیر اندازی به سوی یک شهروند فلسطینی در شمال اریحا در کرانه باختری وی را به شهادت رساندند. کد مطلب 2787620 کپی شد مطالب مرتبط یک فلسطینی در اردوگاه قلندیا به شهادت رسید شهادت یک جوان 19 ساله فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری شهادت یک فلسطینی پس از انجام عملیات ضد اسرائیلی نوجوان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسید برچسبها رژیم صهیونیستی کرانه باختری
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