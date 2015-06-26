ماری هارف: لحظه ای مهم در وین در انتظار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماری هارف» در این پیام که در توئیتر منتشر کرده با اشاره به اینکه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با پای آسیب دیده در وین حاضر می شود می نویسد: لحظه ای مهم در این چند سال، لحظه ای مهم پس از تلاش های دیپلماتیک چند جانبه در انتظار است.

یادآور می شود که آخرین دور از مذاکرات هسته ای ایران برای رسدن به توافق جامع در هفته آتی در وین برگزار می شود. ایران و کشورهای ۱+۵ فقط پنج روز دیگر فرصت دارند تا به توافق جامع هسته ای برسند از همین رو سایر وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ نیز در حال عزیمت به وین هستند.

در همین رابطه «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه، و مذاکراه کننده ارشد این کشور در گفتگوهای هسته ای اعلام کرده که تدوین ۹۰ درصد از متن توافق پایان یافته است.

ریابکوف با اعلام این مطلب گفت: «این۹۰ درصد مربوط به حجم کل سند توافق جامع است نه اهمیت مطالب».

این در حالی است که یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، از پرانتزهای باقی‌مانده‌ ای در متن توافق جامع خبر داد که حاوی موضوعاتی «مهم و اساسی» است.

این وضعیت در حالی است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، بصورت تلفنی درباره روند مذاکرات هسته ای ایران گفتگو کرد.

بر اساس اعلام کاخ سفید رهبران دو کشور بر اهمیت ادامه اتحاد میان اعضای کشورهای گروه موسوم به ۵+۱ در مذاکرات جاری با ایران، تاکید کرده‌اند.

از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید نیز تأکید کرد ممکن است مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ فراتر از ضرب الاجل ۳۰ ژوئن چند روزی تمدید شود.

ارنست در جریان نشست خبری روز پنجشنبه کاخ سفید همچنین افزود که باراک اوباما توافقی را که مبتنی بر بیانیه هسته‌ای لوزان باشد مورد تأیید قرار می‌دهد و هرگونه توافقی که از بیانیه لوزان عدول کرده باشد مورد قبول اوباما نیست.