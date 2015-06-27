۹۰ درصد پرونده های قضایی بیارجمند به سازش ختم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضی جرگونی صبح شنبه در دیدار با فرماندهان نظامی و انتظامی بیارجمند که در محل دادگاه عمومی این شهر انجام شد با یادآوری این مطلب که بیارجمند رتبه نخست استان سمنان در آمار صلح و سازش در مرحله شورای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است افزود: قاضی باید گامی که بر می دارد و قلمی که می نویسد و قضاوتی که می کند در راه رضای خدا باشد.

وی با یادآوری این نکته که در سال گذشته ۳۴۰ پرونده به دادگاه بیارجمند رسیده که ۳۲۰ فقره صدور رای شده است، خاطر نشان کرد: عمده پرونده های ورودی تصرف عدوانی به بیش از صدها هکتار از اراضی ملی بود که خوشبختانه به بیت المال برگشت.

این قاضی شکار غیر مجاز در منطقه زیستکره خارتوران و توهین را از دیگر پرونده های وارده این دادگاه معرفی و تصریح کرد: برخورد قاطع با سارقان و دست اندازان به اموال مردم صورت گرفته و یک مورد هم حد شرعی علنی اجرا شد که بازدارندگی خوبی در پیشگیری از جرم داشته است.

جرگونی، شهید بهشتی را یک مجتهد مسلم در ساماندهی و ایجاد تشکیلات و تدوین قانون اساسی خواند و عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره)، این عالم دانشمند را از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت دشمنان اسلام و نظام های سلطه گری جهان می دانست.

برخورد قاطع با مجرمان باعث کاهش آمار جرم در منطقه بیارجمند

فرمانده حوزه انتظامی بخش بیارجمند نیز در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام والای شهید بهشتی و یارانش و تبریک هفته قوه قضاییه ابراز داشت: منطقه بیارجمند امن و آرام است و این نشان از فرهنگ غنی ملی و مذهبی مردم این خطه دارد.

سروان سلیمان زرقی، یاد و خاطره امام جمعه فقید و علماء آگاه و روشنفکر منطقه را گرامی داشت و حضور چنین افرادی را عامل کاهش اتفاقات و جرائم دانست و اظهار داشت: بیارجمند تا قبل از استقرار دادگاه عمومی مستقل، پرونده جرمی که قابل بیان و رسیدگی قانونی باشد نداشته است.

وی به نقش پادرمیانی بزرگترها و ریش سفیدان محلی در حل و فصل مشکلات در ایام گذشته اشاره و تاکید کرد: به دلیل گردشگر پذیر بودن منطقه و تردد افراد غیر بومی، اتفاقات احتمالی مانند تصادف یا سرقت و نزاع اجتناب ناپذیر است ولی برخورد قاطع با مجرمان از آمار این مشکلات کم کرده است.

دسیسه های دشمن کوچکترین ضربه ای به نظام اسلامی وارد نخواهد کرد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بیارجمند هم با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: قوای سه گانه کشور با تعامل خوبی که دارند با همدلی و هم زبانی در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و با اطاعت از امر ولی فقیه توانسته اند برنامه های کشور را به گونه ای تنظیم و اداره کنند که ایران اسلامی بعنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه از جهات مختلف در دنیا مطرح باشد.

حسن کریمی ضمن تاکید بر این مسئله که ایران خواب راحت را از چشم دشمنان در رأس آنها آمریکا گرفته است، افزود: همه شاهدیم با تمام دسیسه هایی که دشمن از اول انقلاب تا کنون بر نهضت ما روا داشته، ترور شخصیت ها، هشت سال جنگ تحمیلی نابرابر، فتنه گری و توطئه های بی شمار با همه امکاناتی که در اختیار داشته و دارد، به لطف خدا نتوانسته است کوچکترین ضربه ای به نظام اسلامی وارد سازد.

وی با بیان این مطلب که دشمنان تحریم ها و تهدیدات دشمن، ملت ما را مقتدر تر، بیدارتر و خودشناس تر کرده ابراز داشت: امروز قوای سه گانه در کشور ما مطیع محض ولایت و با قدرت هرچه تمامتر با وحدت و انسجام در خدمت ملت غیور و کشور عزیز و انقلاب اسلامی اند.

فرمانده حوزه مقاومت مالک اشتر در خاتمه با اشاره به این مطلب که قوه قضائیه نماد برقراری عدالت و یکی از موفق ترین قوای کشور در امر پیروی از منویات رهبری آگاه و بیدار و بت شکن انقلاب اسلامی است خاطرنشان کرد: ما نیز در مقابل، احترام به قانون و اجرای قانون را وظیفه خود می دانیم و همه باید مطیع امر قانون باشیم زیرا قانون ما بر گرفته از دستورات اسلام ناب و عصاره خون همه شهیدان از آغاز نقطه حرکت انقلاب اسلامی تاکنون است.