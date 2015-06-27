۱۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در بابل امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امحای هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر غیر دارویی صبح شنبه در ضلع جنوبی میدان ولایت شهرستان بابل و با حضور مردم و مسئولان اجرا شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیج در شناسایی، کشف مواد مخدر و دستگیری عاملین تهیه، توزیع و فروش مواد، گفت: امروز یک هزار و ۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر مکشوفه غیردارویی امحاء می شود.

علیرضا مرادی، افزود: این امحاء در ملا عام و با حضور اقشار مختلف مردم انجام می شود تا مردم از نزدیک شاهد فعالیت های نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر و امحاء باشند.

همچنين جانشين رئيس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران نیز گفت: شاخص ترين اقدامات در خصوص مبارزه با شبكه های تهيه و قاچاق مواد مخدر در اين استان انجام شد و میزان كشفيات در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ رشدی ۷۰ درصدی داشته است.

عليرضا يونسی گفت: شاخص بسياری از جرائم در استان بشدت كاهش يافته است و اين استان از نظر امنيت برترين استان در كشور انتخاب شده است.

وی عظيم ترين مجتمع ترك اعتياد كشور در قاجار خيل ساري كه تمام هزينه هاي درمان برای معتادان رايگان است، فعالیت می کند.