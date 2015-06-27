بهسازی و روسازی باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد/ انجام روزانه ۳۵۰ پرواز

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی در مراسم آغاز به کار عملیات بهسازی و روسازی باند ۲۹ راست فرودگاه بین اللملی مهرآباد، اظهار داشت: فرودگاه مهرآباد دارای دو باند پروازی است که حدود ۴ کیلومتر طول دارد که باند ۲۹ چپ این فرودگاه با ۴۰۳۰ متر و باند ۲۹ راست هم با همین متراژ در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه در فرودگاه مهرآباد به طور متوسط روزانه ۳۵۰ پرواز نشست و برخاست انجام می‌شود، گفت: این موضوع موجب فرسوده شدن باند ۲۹ چپ و راست شده و در فاز اول شروع این پروژه ابتدا باند ۲۹ راست و ۲۹ چپ لکه گیری شده و سپس در فاز دوم بهسازی و روسازی باند ۲۹ راست آغاز می شود.

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد افزود: اجرای عملیات بهسازی و روسازی باند ۲۹ پروازی راست با عملیات تاکسیوی‌های ارتباطی، اجرای زهکش‌های سطحی و زیرسطحی، اصلاح استریپ‌ها و اجرای عملیات سیویل و رک سیستم روشنایی در فرودگاه مهرآباد از امروز آغاز می‌شود.

رستمی، اجرای این پروژه را به منظور افزایش ضریب ایمنی و استانداردسازی فرودگاهی دانست و گفت: بدون شک اجرای این پروژه، فرودگاه را با محدودیت‌های پروازی مواجه می‌کند که در این خصوص از مسافران عذرخواهی می‌کنیم.

وی، مساحت این پروژه را ۳۳۹ هزار مترمربع عنوان کرد و ادامه داد: ۱۸۶ هزار مترمربع مساحت باند پروازی، ۵۰ هزار مترمربع مساحت شانه باند پروازی، ۶۳ هزار مترمربع تاکسیویها و مابقی مربوط به دیگر عملیات بهسازی و روسازی است.