ایران پیشنهاد فروش سوخت هسته ای را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که دو روز تا پایان ضرب الاجل ۳۰ ژوئن باقی نمانده است امروز رسانه آمریکایی «یو تی ساندیگو» به نقل از منابع دیپلماتیک از بررسی پیشنهاد گروه ۱+۵ توسط ایران خبر داد.

بنا بر این گزارش ایران پذیرفته است پیشنهاد گروه ۱+۵ را که مورد حمایت آمریکا نیز هست را بررسی کند.

در این طرح به ایران پیشنهاد شده است تا اورانیوم غنی شده خود را به عنوان سوخت راکتور برای فروش به کشور دیگری منتقل کند.

این رسانه آمریکایی مدعی شد: در صورت توافق ایران در این خصوص یکی از موضوعات مورد اختلافی بیین دو طرف رفع خواهد شد.