به گزارش خبرگزاری مهر، این بخشنامه براساس اجرای مصوبه هشتمین اجلاس هیات امنای مرکزی موضوع بازآرایی تشکیلاتی دانشگاه و تفویض اختیار صورت گرفته توسط هیات امنای استانی تهیه شده است.

معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد در این نمودار سازمانی واحدهای دانشگاهی را در ۵ درجه جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک و مراکز آموزشی (متناظر با تشکیلات کلان دانشگاه) و همچنین چارت دانشکده های مصوب در سه تیپ ابلاغ کرد.ه است

بر اساس این بخشنامه؛ نمودار تشکیلاتی واحدها درصورت ضرورت باید مجددا در کمیسیون دائمی هیات امنای استان مطرح و نسبت به طراحی و تنظیم ساختار تشکیلاتی واحد دانشگاهی متناسب با الگوهای ارسالی با رعایت نکات بخشنامه ابلاغی اقدام و جهت تایید به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان ارسال شود.

چابک سازی از طریق بازآرائی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و سازمانی، کاهش بروکراسی و تسریع امور، ساماندهی مشاغل غیر تخصصی، کاهش پست های مدیریتی، ایجاد رقابت منطقی و سالم برای تصدی پست های مدیریتی بخشی از اهداف و سیاست های بخشنامه اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دانشگاه است.