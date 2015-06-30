بازیگران تئاتر جدید علی رفیعی مشخص شدند/ اجرا از نیمه آبان

حمید پورآذری کارگردان تئاتر که در نمایش «خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان امیر کبیر» به کارگردانی علی رفیعی به عنوان مشاور پروژه حضور دارد درباره اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: آقای رفیعی در حال حاضر در خارج از کشور هستند و طی چند روز آینده به ایران باز می گردند. مراحل توافق با بازیگران و بستن قرارداد با آنها در حال انجام است و از ۲۰ تیرماه تمرین ها در طبقه هفتم تالار وحدت آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: «نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان امیر کبیر» قرار است از نیمه آبان ماه در تالار وحدت به صحنه برود. تاکنون با تعدادی از بازیگران برای حضور در نمایش صحبت شده و فعلا هنرمندانی چون مهدی سلطانی، سیامک صفری، مصطفی ساسانی، سهیلا رضوی و مریم سعادت برای حضور در این اثر نمایشی به ما قول همکاری دادند اما طی چند روز آینده قرارداد نهایی با آنها امضا خواهد شد. همچنین احتمالا ستاره اسکندری نیز جزو بازیگرانی است که به گروه ملحق خواهد شد.

پورآذری درباره دیگر عوامل نمایش نیز توضیح داد: طراحی صحنه و لباس نمایش برعهده خود دکتر رفیعی خواهد بود اما قرار است منوچهر شجاع به عنوان مشاور در کنار وی حضور داشته باشد و همچنین در طراحی لباس نیز صحبت هایی با شیما میرحمیدی صورت گرفته است. در بخش موسیقی و فضاسازی نمایش نیز بامداد افشار در کنار گروه خواهد بود. محمد چرمشیر نیز به عنوان دراماتورژ در این نمایش حضور دارد.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: در اجرای این اثر نمایشی تیمی جوان و پرانرژی در کنار پیشکسوتان هنر نمایش حضور خواهند داشت. همچنین طی هماهنگی هایی که با تالار وحدت صورت گرفته قرار است زمان اجرای این نمایش برای تداخل پیدا نکردن با کنسرت های موسیقی، زودتر باشد.

نمایش «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان امیر کبیر» سال ۱۳۵۶ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی در نقش ناصرالدین شاه و گلاب آدینه در نقش گلین به صحنه رفته است. رفیعی چند سالی است که قصد دارد این اثر نمایشی را با رویکردی جدید به صحنه ببرد.