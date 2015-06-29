فتح الله مضطرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولویت اصلی این سازمان توجه به حوزه فناوری های ملی است و در این زمینه فعالیت می کنیم و تمامی طرح های و پژوهش های این سازمان که در گذشته تدوین شده است پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح های پژوهشی این سازمان ادامه می یابد و تلاش می کنیم این طرح ها به زودی تبدیل به فناوری و محصول شوند.

رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اضافه کرد: هدف ما توجه به فناوری ملی است که برای رسیدن به این هدف از همفکری کارشناسان این سازمان و سیاستگذاران وزارت علوم استفاده خواهیم کرد.

مضطرزاده گفت: از امروز فعالیت خود را در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران آغاز کرده ام.