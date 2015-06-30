ایران واردکننده بزرگ مواد شیمیایی از اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زکیزاده با اشاره به واردات سالانه بیش از ۳۰ میلیون دلار انواع مواد شیمیایی و افزودنی از شرکتهای مختلف اروپایی برای تامین نیاز پالایشگاههای گاز داخلی، گفت: بر این اساس بومی سازی تولید مواد شیمیایی مورد نیاز پالایشگاههای گاز از جمله آنتی فوم، سیلیکاژل و مولکولارسیو که بیش از ٣٠ میلیون دلار ارزبری دارد را در دستور کار قرار داده ایم.
رئیس اداره خودکفایی کالای شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در صورتی که توافق و تفاهمنامههایی که در این راستا امضا شده با برنامه پیش برود، تا سه سال آینده ١٠٠ درصد مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت گاز داخلیسازی میشود، تصریح کرد: آنتی فوم بهعنوان یکی از مواد حیاتی شیمیایی مورد استفاده در پالایشگاههای گاز به شمار میرود که در برجهای آمین واحد شیرینسازی پالایشگاه بهکار میرود و از ایجاد کف در پروسه شیرینسازی جلوگیری میکند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از ٧٠ تن ماده آنتی فوم در پالایشگاهها مصرف میشود، بیان کرد: تمامی این ماده شیمایی از شرکتهای اروپایی تأمین میشود که با ورود شرکتهای دانش بنیان به این عرصه، امکان تأمین این ماده از داخل کشور فراهم میشود.
زکی زاده افزود: مواد بودار کننده گاز از دیگر مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت گاز محسوب میشود که در حال حاضر سالانه ۵ هزار تن از این مواد از کشوری اروپایی وارد میشود که هزینه ارز بری بالایی دارد.
رئیس اداره خودکفایی شرکت گاز با تاکید بر اینکه ورود این مقدار ماده بودارکننده به کشور در حالی انجام میشود که مواد اولیه ساخت این محصول در عسلویه وجود دارد، تبیین کرد: با دستیابی به دانش فنی در قالب پروژههای پژوهشی، نیاز داخل امکان به این ماده تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود زیرساختهای لازم در داخل کشور برای تولید این محصول، علاوه بر تأمین نیاز داخل، امکان صادرات این محصول نیز فراهم میشود، تاکید کرد: آمین و متیل دی اتانول آمین یکی دیگر از موادی به شمار میرود که در صنعت گاز استفاده میشود و داخلیسازی این مواد نیز در قالب پروژه پژوهشی در دست اقدام است.
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