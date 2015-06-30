به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،انفجار امروز آخرین حمله طالبان از زمان آغاز دور جدید حملات این گروه محسوب می شود.

این انفجار در درب ورودی یک پاسگاه پلیس در لشگرگاه رخ داد و هنوز جزئیات زیادی در مورد آن منتشر نشده است.