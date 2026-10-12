به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان گیلان که با حضور فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های آستارا، تالش و رضوانشهر در فرمانداری آستارا برگزار شد، با اشاره به هشدارهای اداره‌کل هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو، گفت: بر اساس گزارش‌های تخصصی، امکان مواجهه استان با بارش‌های تکانشی وجود دارد و همه مدیران باید با آمادگی کامل در جهت صیانت از جان و مال مردم اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از دستگاه‌ها مستقیماً درگیر مدیریت پیامدهای این پدیده هستند و برخی دیگر نقش امدادی دارند، افزود: بیش از ۲۰۰ نقطه پرهزینه و پرخطر در حوزه شهری وجود دارد که نیازمند اقدام فوری است و شهرداری‌ها در خط مقدم مدیریت بحران قرار دارند و باید حریم‌ها، مسیرهای آب‌رو و نقاط حادثه‌خیز را به‌صورت فوری ساماندهی کنند.

بازرس کل گیلان با انتقاد از مشکلات انباشته‌شده در حوزه ساخت‌وساز و زیرساخت‌های شهری، اظهار کرد: توسعه بی‌ضابطه در سال‌های گذشته، فشار سنگینی بر شبکه‌های آب و فاضلاب وارد کرده است.

وی ادامه داد: در گذشته در یک کوچه پنج ویلا ساخته می‌شد اما امروز دویست واحد ساخته شده و شبکه فاضلابی که برای ظرفیت بیست واحد طراحی شده بود، اکنون باید بار صد تا دویست واحد را تحمل کند.

آقایی با تأکید بر اینکه شبکه آب‌های سطحی باید از شبکه فاضلاب شهری جدا باشد، گفت: بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همین اختلال ساختاری است و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، با هر بارش شدید، شهرها با آب‌گرفتگی و خسارت مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت قانون در مصوبات شهرستانی و استانی، تصریح کرد: مصوبات باید منطبق با قانون و حقوق عامه باشد. دادستان‌ها، محیط‌زیست و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای دقیق این اصول تأکید دارند و هیچ مدیری نباید از اجرای قانون تخطی کند.

بازرس کل گیلان همچنین به وضعیت پیمانکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از پیمانکاران از دولت طلب‌های سنگین دارند و ادامه کار برای آنان دشوار شده است.

وی افزود: اگر حقوق پیمانکاران پرداخت نشود، فردا در بحران‌ها همراهی لازم را نخواهند داشت. پیمانکاران هزاران کارگر دارند و فشار اقتصادی بر آنان چند برابر شده است.

آقایی با تأکید بر اینکه نظام‌نامه‌های استانی باید کاربردی و عملیاتی باشد، افزود: نامه‌ها و دستورها نباید صرفاً روی کاغذ بماند. مدیران باید در میدان باشند و اقدامات پیشگیرانه را قبل از وقوع بحران انجام دهند.

وی در پایان خواستار مشارکت جدی همه دستگاه‌ها در مدیریت بحران شد و گفت: اگر هشدارها جدی گرفته نشود، خسارت‌ها سنگین خواهد بود. امروز زمان اقدام است، نه گزارش‌های نمایشی.