حفظ انسجام ملی راهکار مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا حسنی ظهر شنبه، در جلسه شورای اداری که با محوریت تکریم و معارفه بخشدار کلاچای برگزار شد اظهار کرد: جنگ امروز علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاً به عرصه نظامی محدود نمی‌شود بلکه جنگ ترکیبی و شناختی دشمن با هدف تضعیف انسجام ملی، ایجاد اختلاف و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی دنبال می‌شود و مقابله با آن نیازمند وحدت، همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و اقشار جامعه است.

مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری گیلان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط پیش روی کشور بیان کرد: در شرایط فعلی حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات دشمن ضرورت دارد.

وی از حضور و همراهی مردم گیلان و شهرستان رودسر در تجمعات قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در صحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور، نشان‌دهنده عزم و اراده ملی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

محسنی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد و انسجام میان اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: امروز همه ایرانیان با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی، باید در دفاع از آرمان‌های نظام و تمامیت ارضی کشور، صدایی واحد داشته باشند.

وی ادامه داد: مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی برای تبیین مظلومیت ملت ایران و انعکاس واقعیت‌های مربوط به جنگ و آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان است و نشانه ی دیپلماسی فعال در عرصه بین‌المللی است.

مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری گیلان با بیان اینکه جلسات شورای اداری از جایگاه مهمی در هماهنگی و اجرای سیاست‌های دولت برخوردار است، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات، دستورالعمل‌ها و تأکیدات فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان را با جدیت دنبال کنند و برای حل مسائل و مشکلات مردم برنامه‌ریزی منسجم داشته باشند.

وی با اشاره به تحولات خاورمیانه و تجربه جنگ‌های اخیر افزود: شرایط کنونی با بسیاری از تهدیدات گذشته متفاوت است و کشور با ابعاد مختلفی از جنگ مواجه شده که تنها به حوزه نظامی محدود نیست.

محسنی با تاکید بر اینکه امروز جنگ ترکیبی، ابعاد نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیک و شناختی را در بر می‌گیرد بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری هم‌زمان از ابزارهای مختلف، انسجام جامعه را تضعیف و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند.

وی با اشاره به اهمیت جنگ شناختی تصریح کرد: دشمن با جریان‌سازی، تحریف واقعیت‌ها و بهره‌برداری از مطالبات و مسائل اجتماعی به دنبال ایجاد اختلاف و تبدیل نارضایتی‌ها به بحران است؛ در حالی که بیان مطالبات و انتقادها در جامعه امری طبیعی است و نباید اجازه داد این موضوعات به ابزاری برای ایجاد اغتشاش و تضعیف امنیت کشور تبدیل شود.

محسنی افزود: هوشیاری مدیران، تقویت همدلی میان مردم و مسئولان و استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات ترکیبی و شناختی دشمن، حائز اهمیت است.

وی با اشاره به محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران از سوی دشمن اظهار کرد: هدف دشمن از این اقدامات این است که ملت را نسبت به حاکمیت ناامید کنند.

وی اضافه کرد: امروز همه ما باید با هر تفکر و سلیقه ای که داریم در دفاع از آرمان های انقلاب به ویژه تمامیت ارضی کشور یک صدای واحد به دنیا مخابره کنیم.

وی بر ضرورت خدمت بیشتر و صادقانه و بی منت به مردم تاکید کرد و گفت : دولت با وجود همه مشکلات روند توسعه زیر ساخت ها را با جدیت دنبال می کند و خوشبختانه روند توسعه عمرانی به خوبی پیش می رود.