بخش معدن در طول تحریم ها صنایع کشور را سرپا نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران استان زنجان، افزود: با وجود تحریم‌ها ۴۰ درصد ارزش افزوده از صنعت و معدن بوده و صنعت همیشه اشتغال پایدار داشته و تجارت پایدار با کمک صنعتگران است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کار اصلی با صنعتگران است و در این میان ما صنعتگران را حمایت و در کنار آن‌ها کشور را به‌سوی صنعتی شدن هدایت می‌کنیم.

سرقینی با بیان اینکه محور توسعه باید صنعت و معدن باشد، تاکید کرد: در چند سال گذشته تحریم‌ها وجود داشته، ولی این معدن است که صنایع کشور را سرپا نگه داشته است.

وی افزود: صنعت به خاطر معدن نخوابید و چرخه صنایع با مواد معدنی راه افتاد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سال گذشته ۶۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این میان سهم خدمات ۱۳ میلیارد دلار و امور غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

سرقینی گفت: هدف گذاری انجام شده برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی ۶۳ میلیارد دلار در سال گذشته بود که در سال جاری این میزان به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

سرقینی افزود: توسعه استان زنجان باید صنعتی می‌شد؛ چراکه این استان معادن غنی همچون سرب و روی و سنگ‌های تزئینی دارد، به همین دلیل یکی از محورهای توسعه را باید معدن در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: توسعه معادن پایدارترین توسعه است.

سرقینی افزود: کشوری برای رسیدن به آرامش، به صنعت نیاز دارد و در این راستا کشور راهی جز صنعتی شدن ندارد.

تحریم‌ها باید به تولید تبدیل شود

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان نیز در این مراسم گفت: تحریم‌ها را باید به تولید و سرمایه تبدیل کنیم؛ چراکه جامعه ما نیاز به اشتغال دارد.

سجاد نباتچیان افزود: خوشبختانه اتاق بازرگانی تعامل خوبی با صنعتگران ایجاد کرده که این برای توسعه برنامه‌ها بسیار موثر است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: دو سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و دولت هنور نتوانسته برای تولیدکنندگان و صنعتگران کار چشمگیری بکند.

وی تاکید کرد: با وجود همه مشکلات موجود در حوزه صنعت و معدن، ۴۰ درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به صنعت است که جای دست‌مریزاد دارد و این نشان می‌دهد صنعتگران همیشه و در همه شرایط بحرانی ایستاده‌اند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که می‌گویند تحریم به تجارت تبدیل شود، که اگر چنین شود، تحریم بماند بهتر است؛ چراکه ما خواهان تبدیل آن به تولید هستیم، خرید اسباب‌بازی چینی چه نفعی برای ما دارد، بلکه همه باید به درپی تکنولوژی و اشتغال باشند.

نباتچیان تصریح کرد: اگر صنعت توسعه پیدا کند همه حوزه‌های کشور ارتقاء می‌یابد.

وی افزود: ما باید با همدلی و همزبانی و در کنار هم برای ارتقای صنعتی استان تلاش کنیم.