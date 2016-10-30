جعفر سرقینی در گفتگو با مهر در خصوص اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای برای رونق بخش معدن وصنایع معدنی، گفت: امسال سیاست تعرفه‌ای دولت در بخش معدن و صنایع معدنی کارایی زیادی داشته است. سال گذشته ۲.۵ میلیون تن ورق فولاد وارد شد که امسال این عدد در ۶ ماهه به ۱۰۰ هزار تن هم نرسیده است که کنترل واردات را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه باوجود اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای برای کنترل واردات، صنعت تغذیه شده و نیازهایش برطرف شده است، افزود: سیاست‌های تعرفه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه کارایی داشته و جلوی واردات را گرفته است زیرا سیاست کلی کشور، اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا سیاست‌ها اجرایی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی در وزارت صنعت با تاکید بر اینکه نباید محصولی که در داخل تولید می‌شود از خارج وارد کنیم، اظهار داشت: وقتی تعرفه ۲۰ درصدی وضع شد، جلوی واردات بی رویه را گرفتیم تا از تولید داخل حمایت شود.

سرقینی در خصوص تعیین تعرفه‌های واردات برای سال آینده، گفت: نمی‌توان از الان تعرفه‌های سال آینده را پیش بینی کرد زیرا تعرفه‌ها براساس قیمت بین المللی و وضعیت داخلی کم یا زیاد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر دامپینگ چین در بازار محصولات معدنی ادامه داشته باشد، ممکن است تعرفه‌های ۹۶ تغییر زیادی نسبت به ۹۵ نداشته باشد، زیرا وقتی دامپینگ چین هر روز شدیدتر شد این تعرفه‌ها را پیشنهاد دادیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:ممکن است تعیین تعرفه‌ها با همین استراتژی انجام گیرد و اگر وضعیت بازار بین‌المللی همینطور باشد بطور قطع تغییری در تعرفه نخواهیم داشت.

سرقینی با اعلام اینکه اما اگر وضعیت بازارهای بین المللی متفاوت شود باید تغییراتی اعمال کنیم، اظهار داشت: در هرصورت تعرفه‌ها طوری تعیین می‌شود حامی تولید داخلی باشد.