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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

هلاکت ۲۰ تکفیری در الانبار/ پنج کشته بر اثر وقوع انفجار در بغداد

هلاکت ۲۰ تکفیری در الانبار/ پنج کشته بر اثر وقوع انفجار در بغداد

هلاکت ۲۰ عضو گروههای تکفیری در شهر «حدیثه» واقع در استان الانبار و کشته شدن پنج غیرنظامی بر اثر وقوع انفجار در حومه بغداد از مهم‌ترین تحولات امنیتی عراق به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان ارتش این کشور مواضع تکفیریها در شهر «حدیثه» واقع در استان الانبار را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات که ساعاتی قبل انجام شد، ۲۰ تروریست تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه «الراشدیه» واقع در جنوب بغداد منفجر شد.

به دنبال وقوع این انفجار، پنج غیرنظامی عراقی کشته و سه تَن دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رسانه های عراقی اعلام کردند که ارتش این کشور با همکاری نیروهای مردمی موفق شد ۱۰ تکفیری مستقر در مناطق شمالی حومه بغداد را به هلاکت رسانده و یا زخمی کند.

در همین حال منابع امنیتی از هلاکت پنج عامل انتحاری عضو داعش و هلاکت یکی از سرکرده های آن در شهر فلوجه واقع در استان الانبار خبر می دهند.

کد مطلب 2852268

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