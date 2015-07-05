پاسخ۶۰ درصد یونانی ها به ریاضت اقتصادی «نه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کار شمارش آرای همه پرسی یونان به محض بسته شدن حوزه های اخذ آرا در مناطق مختلف یونان آغاز شده است. دولت یونان این همه پرسی را با هدف تصمیم گیری نهایی در خصوص اجرای سیاست های سختگیرانه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ادامه حمایت مالی خود از این کشور به اجرا گذاشته است.

بنا بر اعلام وزارت کشور یونان میزان پاسخ های منفی به آن از مرز ۶۰ درصد گذشته است. بر این اساس نزدیک ۴۰ درصد مردم یونان نیز با این تصمیم موافق هستند. این نتایج پس از شمارش حدود ۱۷ درصد آرا به دست آمده است.

این در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا با نگرانی نتایج همه پرسی اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی جدید در یونان را پیگیری می کنند. بروکسل در حالی در انتظار مشخص شدن نتایج همه پرسی ریاضتی در یونان است که به نظر می رسد یونانی ها همچنان به حمایت های خود از «الکسیس سیپراس» نخست وزیر جدید خود ادامه می دهند.

از سوی دیگر نتایج اولیه همه پرسی بدترین خبر ممکن برای آنگلا مرکل و دیگر مقامات اروپایی محسوب می شود. محصول این همه پرسی در بهترین حالت ممکن ادامه چالش میان آتن و اروپا و در بدترین حالت ممکن خروج یونان از منطقه یورو است از این رو این همه پرسی برای اروپای واحد و منطقه یورو دستاوردی ندارد.