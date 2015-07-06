به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شماری از سران کشور های آمریکای لاتین رأی منفی مردم یونان به طرح های ریاضت اقتصادی بستانکاران این کشور را به نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفتند.

«کریستینا کرشنر» رئیس جمهور آرژانتین و «رائول کاسترو» همتای کوبایی وی رأی منفی یونانی ها و عدم پذیرش ریاضت اقتصادی بیشتر از سوی بستانکاران غربی این کشور را به مردم یونان تبریک گفتند.

کاسترو در پیام خود گفت: من رأی منفی در همه پرسی یونان را تبریک گفته و نتیجه به دست آمده را نشان از حمایت مردم یونان از دولت «الکسیس سیپراس» و سیاست های او می دانم.

از سوی دیگر «اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی نیز رأی «نه» یونانی ها را تبریک و آن را به مثابه شکست «امپریالیسم اروپایی» قلمداد نمود.



وی این اقدام مردم یونان را تحسین کرد و گفت: آغاز آزادی مردم در این کشور با نتیجه این همه پرسی کلید خورده است.