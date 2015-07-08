به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش خلق با بیان اینکه در حال حاضر هزينه برق مصرفي در ايران بسيار پائين است، گفت: قیمت پائین فروش برق به مشترکان منجر به وارد شدن آسیب جدی بر اقتصاد صنعت برق کشور شده است.

معاون هماهنگي توزيع توانير با اعلام اینکه اگر مصرف برق هر خانوار ايراني در شبانه روز حتي يك باتري قلمي باشد، هزينه خريد باتري قلمي براي مصارف روزانه خانوار از ميانگين هزينه برق مصرفي آنها كه در حدود ۱۰ هزار تومان است، بيشتر خواهد بود، تصریح کرد: این نمونه از کاهش و ناچیز بودن قیمت فروش برق به مشترکان حکایت دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از سال ۱۳۸۳ با مطرح شدن موضوع تثبيت قيمت‌ها، مجوزي براي افزايش قيمت برق صادر نشد، اظهار داشت: افزايش قيمت ناشي از قانون هدفمندي يارانه‌ها هم تاثيري در وضعيت صنعت برق نداشته است، زيرا قسمت اعظم درآمدهاي برق به خزانه واريز و به صورت يارانه نقدي به شهروندان پرداخت می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر برق به طور متوسط با كيلو واتي ۵۷ تومان به مشتركان فروخته مي‌شود، تاکید کرد: اين در صورتي است كه انرژي برق از نيروگاه‌ها حداقل با ۹۰ تومان خريداري مي‌شود و بابت اين تفاوت قيمت نيز از جاي ديگر، چيزي عايد صنعت برق نمی‌شود.

خوش خلق در ادامه با اشاره به شرايط سخت براي صنعت برق، بیان کرد: با توجه به وضعيت كم آبي كشور شرايط سختي براي صنعت برق پیش بینی می شود، تاکید کرد: هم اکنون ۱۴ تا ۱۵ درصد ظرفيت نيروگاهي كشور در بخش نیروگاه‌های برقابي بوده و با توجه به وضعيت خشكسالي تنها ۵ درصد از اين ظرفيت در اين بخش تامين مي شود.

معاون توانیر افزود: تامين برق ۳۵ ميليون مشترك در سراسر كشور كار آساني نيست از سوی دیگر مقايسه قيمت برق با ديگر كالاها، ارزان تر بودن انرژي برق را نشان مي‌دهد و اين موضوع باعث شده دخل و خرج صنعت برق با هم هم‌خواني نداشته باشد.

این مقام مسئول از اجرای طرح جدید کاهش تلفات برق توسط شرکت‌های توزیع برق استان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با اجرای برنامه های در دست اجرا میزان تلفات شبکه برق کشور تا پایان سال جاری به حداقل کاهش یابد.