به گزارش خبرگزاری مهر، دنی آلوس در گفتگویی که با ESPN برزیل داشت این ادعا را مطرح کرد که پپ گواردیولا پیش از رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۴ برای هدایت تیم ملی فوتبال برزیل ابراز تمایل کرده بود که فدراسیون برزیل با این موضوع توجهی نکرد.

وی گفت: پپ گفته بود که می‌خواهد برزیل را به بهترین تیم جهان تبدیل کند و برای این کار استراتژی مشخصی نیز دارد تا جام جهانی را فتح کند اما مسئولان فوتبال برزیل این موضوع را نخواستند چرا که گفتند نمی‌دانند مردم برزیل حضور یک مربی خارجی را در تیم ملی می‌پذیرند یا خیر.

آلوس در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: گواردیولا بهترین مربی جهان است. او بهترین مربی است که تا بحال دیده‌ام و انقلابی را در فوتبال به وجود آورد. او بازی گروهی را متحول کرد و به ما این فرصت را داد تا او را در کنار خود داشته باشیم. اگر شما به بهترین مربی جهان اجازه کار کردن نمی‌دهید پس واقعا به فکر تیم ملی نیستید.