به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با حضور حجت‌الاسلام سید رضا تقوی، رییس این شورا، سید حسین هاشمی استاندار تهران و نایب رئیس شورا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمد واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دبیر و شورا، حجت‌الاسلام میثم امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مدیران کل استانی و ائمه جماعات استان تهران در محل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

حجت‌الاسلام تقوی، با ابراز خوشحالی از برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در محل نمایشگاه قرآن گفت: این توفیقی است که توانسته‌ایم جلسه شورا را در فضایی قرآنی برگزار کنیم. نظام ما و هر چه داریم از قرآن است و باید برای آشنا شدن قرآن با جامعه هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به همزمانی برگزاری این جلسه با ایام شهادت امیرالمومنین(ع) اظهار کرد: علی (ع) قرآن ناطق بود، اولین کسی که به ندای پیامبر اکرم(ص) لبیک گفت و اسلام آورد، پشت سر پیامبر(ص) نماز خواند و در میدان جنگ‌های مختلف در پیروزی‌های رسول اکرم(ص) نقش‌آفرینی کرد. علی (ع) اسوه عدل، انصاف و فضیلت است و ما این افتخار را داریم که پیرو چنین انسان بزرگی هستیم. امروز روز حضرت علی (ع) است، کسی که قرآن ناطق و عامل پیشبرد اهداف اسلام است و جای خوشحالی است که در روزهایی که با نام این امام شیعیان (ع) همراه است، در فضایی قرآنی این جلسه را برگزار می‌کنیم.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به ارائه گزارشات قرآنی نهادهای مختلف در جلسه شورای فرهنگ عمومی تهران اظهار کرد: قرآن دوای همه دردهایی است که به دنبال درمانی برای آنها می‌گردیم، با اهمیت دادن بیشتر به فعالیت‌های قرآنی و تمرکز بر ترویج فرهنگ قرآن می‌توانیم بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کنیم.

در این نشست، عبادالله رمضانی، مدیر کل فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مربوط به ماه مبارک رمضان در این نهاد گفت: برنامه‌های ویژه ماه رمضان از مدتی پیش از ورود به این ماه در شهرداری تهران آغاز شد. «جشنواره شمیم» اولین برنامه‌ای بود که در استقبال از این ماه برگزار شد و با دعوت از ۱۶۵۱ واحد از موسسه‌ها، هیات‌ها، جلسات خانگی قرآنی و مجموعه‌های ترویج فرهنگ قرآنی، به ارائه کمک‌های مختلف به این واحدها پرداخت. کمترین میزان کمک هزینه نقدی ۸۰۰ هزار تومان و بیشترین میزان ۵ میلیون تومان بود که به دارالقرآن‌ها تعلق گرفت. این جشنواره در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد و در واقع مشابه برنامه «عطر سیب» بود که ویژه تکایا و هیات‌های مذهبی است و هر سال پیش از ماه محرم برگزار می‌شود.»رمضانی افزود : «قرائت فراز ۴۴ صحیفه سجادیه در بوستان‌های شهر تهران و در کنار مزار شهدای گمنام، برنامه دیگری است که در استقبال از ماه مبارک رمضان برگزار شد.

رمضانی با اشاره به فضاسازی شهری شهرداری تهران متناسب با این ماه معنوی اظهار کرد : تلاش کردیم زیبایی بصری و کیفیت آثار را مورد توجه قرار دهیم. در حال حاضر ۳۰ نقطه از تهران میزبان برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به اختصاص ۳ تا ۵ هزار مترمربع به هر کدام از این برنامه‌ها گفت : «هر کدام از این برنامه‌ها ۶ بسته مشخص دارند که فعالیت‌های قرآنی در همه آنها در اولویت قرار گرفته است. برنامه‌های این مراکز هر شب تا ساعت ۲ بامداد ادامه دارد.»

به گفته رمضانی «زندگی با مسجد» عنوان برنامه دیگری است که شهرداری تهران با اجرای آن سعی کرده ظرفیت‌های ۵۰۰ مسجد شهر را فعال کند. رمضانی با اشاره به برگزاری جلسات ختم قرآن در مساجد شهر تهران اظهار کرد : در یکی دیگر از ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان، میان خیرین و نیازمندان ارتباط برقرار کرده‌ایم تا کمک‌ها زودتر به دست نیازمندان برسد.

۳۵۶ خانه قرآن شهرداری در تهران

در بخش دیگری از این جلسه حجت‌الاسلام میثم امرودی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به ایجاد ۳۵۴ خانه قرآن در نقاط مختلف شهر توسط شهرداری تهران گفت : « ۲۴ دارالقرآن مستقل هم در تهران تاسیس شده است. هر خانه قرآن ۱۰ کانون مانند کانون مفسران، مبلغان، آموزش‌های قرآنی و ... دارد که به با توجه به نیاز مخاطب شکل گرفته‌اند.»

امرودی با بیان اینکه بیشترین همت شهرداری تهران در آماده‌سازی شهر برای ورود به ماه مبارک رمضان بوده است اظهار کرد: «پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، ساعت کار فروشگاه‌های شهروند شبانه‌روزی شد تا شهروندان بتوانند بدون هیچ مشکلی در هر ساعتی از شبانه‌روز اقلام موردنیاز خود را تهیه کنند.»

وی با اشاره به برنامه‌های گردشگری شبانه در شهر تهران گفت : «مقصد همه این برنامه‌های گردشگری، اماکن مذهبی است. فضاسازی‌هایی نیز برای متناسب شدن چهره شهر با ماه مبارک رمضان انجام شده، تصاویر ادعیه و آیات قرآن در نقاط مختلف شهر نصب شده است.»

امرودی با بیان اینکه در ۳۱ ایستگاه متروی شهر تهران، ۶۲ طلبه مشغول آموزش چهره به چهره و تبلیغ هستند اظهار کرد : «روزانه حدود ۳ میلیون نفر در شهر تهران از مترو استفاده می‌کنند و شهرداری تهران تلاش کرده از این فرصت برای ارائه برنامه‌های مذهبی استفاده کند.»

او با اشاره به تغییرات نمایشگاه بین‌المللی قرآن امسال نسبت به دوره گذشته گفت : «فضای باغ کتاب امسال با وجود همه مشکلات، پیش از شروع زمان برگزاری نمایشگاه افتتاح شد تا فضای مسقف نمایشگاه ۲ برابر شود، ۵۰ هزار مترمربع نیز به فضای باز نمایشگاهی اضافه شده است.»

حجت‌الاسلام امرودی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای طرح «شاهدان شهر» گفت : «تصاویر ۵۰۰ شهید در قالب این طرح بر در و دیوار های شهری نقش بست تا چهره شهر بیش از این مذهبی شود. ضمن اینکه شورای دین شهرداری تهران، تمام فعالیت‌های دینی این نهاد را به طور مستمر رصد می‌کند.»

فعالیت‌های قرآنی آموزش و پرورش در تابستان

همچنین علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به فعالیت‌های قرآنی این نهاد گفت : «آموزش و پرورش مهم ترین نهاد انتقال فرهنگ است، سالانه ۱۳۰ میلیون جلد کتاب در بیش از ۱۰۰۰ عنوان منتشر می‌شود که دانش‌آموزان به طور اجباری موظفند آنها را تهیه کرده و بخوانند، این نشان‌دهنده قدرت نهاد آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت افراد است. بخش مهمی از آموزش‌ها نیز مربوط به انتقال مفاهیم دینی است. برای همه پایه‌های تحصیلی، آموزش قرآن در نظر گرفته شده است.»

فانی با بیان اینکه به جز آموزش‌های رسمی، فعالیت‌های فوق برنامه هم به آموزش‌های دینی اختصاص یافته‌اند اظهار کرد: «تنها در شهر تهران، ۲۲ واحد دارالقرآن با وجود تعطیلی مدارس مشغول فعالیت هستند. ۳۷۵ پایگاه اوقات فراغت با عنوان محافل انس با قرآن فعالیت می‌کنند. علاوه بر این ۱۲۷ باب مدرسه قرآنی به آموزش‌های تخصصی قرآنی می‌پردازند. همه این فعالیت‌ها ذیل اداره کل نماز، قرآن و عترت تعریف می‌شوند.» وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود : «در فصل تابستان فعالیت‌های قرآنی در قالب جشنواره‌ها و مسابقات دانش‌آموزی ادامه دارد، مسابقات پژوهشی تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه، نهج‌البلاغه، احکام و انشای نماز امسال با شرکت ۹۹۰ پسر و ۹۹۰ دختر در استان فارس برگزار می‌شود. مسابقات آوایی، حفظ، قرائت و مداحی نیز با شرکت ۱۱۸۸ نفر در سطح کشوری مرداد ماه برگزار می‌شود.»

فانی با تاکید بر تاثیرگذاری نهاد آموزش و پرورش بر انتقال فرهنگ گفت: ۵/۱۳ میلیون دانش‌آموز در ۱۰۵ هزار مدرسه کشور در حال تحصیل هستند، امیدوارم با توسعه مشارکت با دستگاه‌های دیگر بتوانیم فعالیت‌های قرآنی را گسترش دهیم.

۱۸۰۰ میلیارد تومان، بودجه فرهنگی استان تهران

در شصت و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران که با حضور ائمه جمعه شهرستان‌ها برگزار شد، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک با انتقاد از کمبود بودجه شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت : برای ترویج فرهنگ قرآنی در شهرستان‌ها باید اعتبارات بیشتری در نظر گرفته شود تا بتوانیم برنامه‌های هدف مندتری برگزار کنیم.

سید حسین هاشمی استاندار تهران و نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران در پاسخ به این موضوع گفت : بودجه هر شهرستان به طور جداگانه تعیین می‌شود و اعتبار هیچ شهری به شهر دیگر تعلق نمی‌گیرد. بودجه فرهنگی استان تهران ۱۸۰۰ میلیارد تومان است، رقمی که هرچند کم نیست اما با توجه به جمعیت ۹ میلیونی تهران هنوز با انجام فعالیت‌های کامل و خوب فاصله داریم. در شهرستان‌ها بودجه بسیار شکننده است.

در ادامه این جلسه دکتر برزین ضرغامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دبیر بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن با ارائه گزارشی از برگزاری نمایشگاه قرآن گفت: امسال نمایشگاه قرآن کریم هم در فضای متفاوتی برگزار شده و هم از نظر محتوایی نسبت به دوره قبل تغییر کرده است. اضافه شدن باغ کتاب به فضای نمایشگاهی باعث شد بخش‌های حوزوی، دانشگاهی، بین‌الملل، مکتوب، هنری و آموزش و پرورش در فضایی بهتر تشکیل شوند. امسال بیش از ۴۵ موسسه در بخش نهادها و سازمان‌ها و بیش از ۸۰ نهاد در بخش حوزوی شرکت کرده‌اند. بخش بین‌الملل نیز میزبان ۱۲ کشور است.

ضرغامی افزود : سال گذشته انتقادهایی نسبت به حذف بخش عفاف و حجاب وجود داشت در حالی که فقط قسمت فروش بخش عفاف و حجاب حذف شده بود، امسال این بخش فعالیت قابل توجهی در نمایشگاه دارد.

محمد واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در آخرین لحظات برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران به محل جلسه آمده بود به برخی از پرسش های حاضران درحوزه فناوری اطلاعات پاسخ گفت. درخاتمه این جلسه حجت الاسلام تقوی، رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران دعوت کرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی استان تهران شرکت کند و برخی از موضوع های با حضور ایشان بررسی شود.