غزه در آستانه فاجعه انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای از عموم مردم ایران برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

روز جهانی قدس روز همبستگی بین المللی جهان اسلام و یکی از یادگارهای ماندگار و جاوید حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است که همه آزادیخواهان و مسلمانان جهان در این روز حمایت از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشته و با برگزاری مراسمی باشکوه انزجار خود را از اشغالگران صهیونیست ابراز می نمایند.

بزرگداشت روز جهانی قدس درسال جاری در شرایطی صورت می گیرد که آتش فتنه رژیم صهیونیستی نه تنها فلسطین و قدس بلکه سرتاسر خاورمیانه را در بر گرفته و با همراهی این رژیم با جریانهای تکفیری، سبعیت و وحشیگری آن به مراتب بیشتر از گذشته نمایان گردیده است.

تلاش برنامه‌ریزی شده رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی کامل قدس و تغییر هویت تاریخی و تمدنی آن از طریق شهرک سازی، هتک حرمت و اقدامات مستقیم در جهت نابودی مسجد الاقصی، محرومیت دسترسی فلسطینیان مظلوم به اماکن مقدس و کوچاندن اجباری ساکنان غیر یهودی قدس، زنگ خطر را در این منطقه به صدا درآورده و وضعیت ناگوار و دردناکی را ایجاد نموده است.

تداوم اقدامات تجاوزکارانه به مناطق مختلف فلسطین از جمله غزه، کشتار کودکان٬ زنان و مردان بی دفاع، تحمیل محاصره ضد انسانی طولانی مدت و بسته شدن نقاط عبور مرزی و گذرگاهها، قطع ارسال مواد غذایی و دارویی، افزایش تعداد بازداشت شدگان و تعرض به مبارزان و ساکنان فلسطینی در این مناطق از جمله اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی است که همچنان علیه مردم مظلوم فلسطین اعمال می گردد و به ویژه باریکه غزه را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.

تلاش بی وقفه رژیم صهیونیستی برای خارج کردن مساله فلسطین از اولویت جهان اسلام و ضربه به مقاومت در شرایطی انجام می شود که ملت فلسطین با درک درست واقعیات و با الهام از تجربه ۶۷ ساله رویارویی با اشغالگران، امروز با اتکاء به تواناییهای ذاتی خویش، راه خود را در استمرار مقاومت تا احقاق کامل حقوق خویش یافته و مقاومت مشروع گروه های فلسطینی توانسته است نقش خود را به عنوان عامل موثر و تعیین کننده درمعادله موجود بحران فلسطین تثبیت نماید.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری بر این باور است که برقراری صلح و آرامش پایدار در منطقه خاورمیانه جز از طریق احقاق حقوق کامل ملت مظلوم فلسطین محقق نخواهد شد و ملت فلسطین مبارزه مشروع و قانونی را برای دستیابی به حقوق حقه خود ادامه خواهد داد. دستیابی به این هدف مستلزم برخورد با تجاوز و زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی و توانمندسازی فلسطینیان در پایداری مقابل این اقدامات است؛ زیرا پایداری و مقاومت یگانه راه صیانت از حقوق و آزاد سازی سرزمین فلسطین و قدس شریف می باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آحاد ملت مقاوم و آزاده ایران عزیز، مسلمانان و آزادیخواهان دعوت می نماید تا با شرکت گسترده خود در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در سراسر جهان، از آرمان انسانی و رهائی بخش ملت فلسطین و مقاومت قهرمانانه، مشروع و تحسین برانگیز این ملت علیه اشغالگران صهیونیست حمایت نمایند.