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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

جشنواره «آوای رویش» برگزیدگان خود را شناخت

جشنواره «آوای رویش» برگزیدگان خود را شناخت

نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش» که از یکم شهریور با اجرای هنرجویان آغاز شده بود، با برگزاری آئین اختتامیه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش»، بخش رقابتی جشنواره «آوای رویش» در پنج قالب تکنوازی، دونوازی، سه‌نوازی، چهارنوازی و گروه‌نوازی برگزار شد و هنرجویان آموزشگاه‌های مختلف موسیقی، توانایی‌های خود را در قالب اجراهای انفرادی و گروهی به نمایش گذاشتند.

تکنوازی؛ صحنه‌ای برای درخشش استعدادهای جوان

در بخش تکنوازی، هنرجویان در رده‌های سنی کودک، نوجوان و جوان و با سازهای مختلف به رقابت پرداختند. در میان برگزیدگان این بخش، ثمین نیک نامی در پیانو، امیرحسین دلدار در تنبک و آرمیتا مشکانی و پارمیس تاجیک در هنگ‌درام موفق به کسب رتبه نخست شدند.

در این بخش، آموزشگاه‌های آوای نسیم، آوای نوین، باربد، برزگر، پادریس، ترنم پردیس، چهره قانی، مهر و ماهور و نیک‌نوا حضور داشتند و سازهایی همچون پیانو، تنبک، دف، سنتور، قانون، ویولن و هنگ‌درام در اجراهای تکنوازی جشنواره به صدا درآمدند.

دونوازی؛ تمرین هماهنگی و همراهی

در بخش دونوازی، هنرجویان آموزشگاه‌های باربد، مهر و ماهور، چهره قانی و ترنم پردیس در قالب اجراهای دونفره برگزیده شدند. این بخش فرصتی بود برای نمایش توانایی فردی در کنار هماهنگی و همراهی با نوازنده دیگر.

سه‌نوازی؛ یک گام به سوی اجرای گروهی

بخش سه‌نوازی با برتری هنرجویان آموزشگاه چهره قانی برگزار شد و تجربه‌ای متفاوت از اجرای موسیقی در قالب یک گروه کوچک را رقم زد؛ بخشی که هماهنگی میان نوازندگان و شکل‌گیری یک اجرای مشترک، اهمیت ویژه‌ای داشت.

چهارنوازی؛ چهار نوازنده، یک روایت

در بخش چهارنوازی، گروه‌هایی از آموزشگاه‌های باربد، پادریس و آوای نسیم برگزیده شدند. این بخش جلوه‌ای از اهمیت هماهنگی، تمرین مشترک و شکل‌گیری یک اجرای منسجم بود.

گروه‌نوازی؛ اوج همدلی و هماهنگی

گروه‌نوازی گسترده‌ترین بخش رقابتی جشنواره بود و در چهار عنوان کودک، کلاسیک، پاپ و ایرانی برگزار شد. در این بخش، آموزشگاه‌های آوای نوین، چهره قانی، باربد، پادریس، آوای نسیم و ترنم پردیس در میان گروه‌های برگزیده قرار گرفتند.

اما «آوای رویش» تنها یک جشنواره و یک رقابت موسیقایی نبود؛ این جشنواره طی ۱۲ روز به تجربه‌ای مشترک برای هنرجویان، خانواده‌ها، استادان و مدیران آموزشگاه‌ها تبدیل شد. حضور آموزشگاه‌های مختلف و اجرای هنرجویان در قالب‌های متنوع، تصویری از ظرفیت و تنوع موسیقی هنرجویی در شهرستان پردیس ارائه کرد.

حمید نادری مدیر نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش»، در پایان این رویداد از تمامی دست‌اندرکاران، هنرجویان، استادان، مدیران آموزشگاه‌ها و خانواده‌ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این جشنواره در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و به یک رویداد فرهنگی ماندگار در شهرستان پردیس تبدیل شود.

نخستین جشنواره موسیقی «آوای رویش» از یکم تا دوازدهم شهریور به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس برگزار شد و در نخستین دوره خود میزبان هنرجویان ۹ آموزشگاه موسیقی بود.

در پایان از مدیران آموزشگاه‌ها و تمامی حامیان و دست اندرکاران قدردانی شد.

کد مطلب 6937084

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