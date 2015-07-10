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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۵:۱۵

گروه بریکس بانک توسعه بریکس را تاسیس می کند

گروه بریکس بانک توسعه بریکس را تاسیس می کند

راه اندازی بانک توسعه بریکس توسط کشورهای عضو این گروه در سال ۲۰۱۶ عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز ،برزیل،روسیه،هند،چین و آفریقای جنوبی  که سال گذشته برای ایجاد بانک توسعه بریکس ، با هدف تامین مالی هزینه اجرای طرح های زیرساختی خود تصمیم گیری کرده بودند در سال ۲۰۱۶ راه اندازی آن را عملیاتی می کنند.

از دیگر اهدافی که کشورهای عضو این گروه از ایجاد این بانک دنبال می کنند،  تامین مالی طرح های زیرساختی خود بدون نیاز  به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که تحت سیطره آمریکا و غرب است .

مقر این بانک قرار است در شانگهای چین باشد و با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلار آغاز به کار کند. همچنین ذخیره ارزی این بانک ۱۰۰میلیارد دلار خواهد بود.

کد مطلب 2855149
پیمان یزدانی

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