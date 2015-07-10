به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اتمام سهمیه‌های ۷۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت و آزادسازی قیمت بنزین به ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان، دوره سهمیه بندی و عرضه کارتی بنزین هم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

بر این اساس تا پیش از تک نرخی و آزادسازی قیمت بنزین مردم به واسطه واریز سهمیه‌های ماهانه بنزین نیمه یارانه‌ای از کارت‌های هوشمند سوخت خود به دقت نگهداری می‌کردند اما با آزادسازی قیمت‌ها و توقف روند واریز سهمیه‌های ماهانه کارت‌های بنزین پس از اتمام ذخیره سوخت در منازل خانه نشین شده‌اند.

بیژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت استفاده از کارت‌های هوشمند بنزین توسط مردم پس از آزادسازی قیمت‌ها، گفت: در طول حدود ۴۰ روز گذشته که قیمت بنزین آزاد و تخصیص سهمیه‌های ماهانه سوخت متوقف شده است، مردم کمتر تمایل به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی خود برای خرید بنزین در جایگاه‌ها دارند.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسری کشور با اعلام اینکه برآورد می‌شود هم اکنون حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم برای خرید بنزین مورد نیاز به جای استفاده از کارت هوشمند شخصی خود از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند، تصریح کرد: در مجموع کمتر از ۳۰ درصد مردم برای خرید بنزین از کارت شخصی خود در جایگاه‌های سوخت استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطعا به پایان رسیدن موجودی بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌های سوخت تا شهریور ماه سال جاری، استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها به حداقل کاهش می‌یابد، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی در استفاده از کارت سوخت جایگاهداران وجود ندارد.

وی با اشاره به محدود بودن تعداد کارت‌های بنزین موجود در جایگاه‌ها، بیان کرد: به دلیل افزایش تقاضا و درخواست از سوی مردم برای استفاده از کارت سوخت جایگاهداران، در برخی مواقع شاهد تاخیر در سوخت رسانی تا آزاد شدن یک کارت سوخت جایگاهداران هستیم.

حاج‌محمدرضا، موجودی بنزین هر کارت سوخت جایگاهداران را حدود ۱۰ هزار لیتر در شبانه روز عنوان کرد و یادآور شد: زمانی که ذخیره بنزین کارت جایگاهداران به پایان برسد باید با کارت سوخت جدید تعویض شود که دریافت کارت جدید زمان‌ بر است.

کارت‌های بنزین زنده می‌مانند؟

به گزارش مهر، با گذشت حدود ۹ سال از آغاز اجرای طرح سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت، سئوالی که این روزها مطرح بوده، این است که آیا با تداوم شرایط فعلی عرضه بنزین و آزادسازی قیمت‌ها، کارت‌های بنزین کماکان مورد استفاده قرار می گیرند و از کارآیی لازم برخوردار هستند؟

به استناد گزارش‌های رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از زمان آغاز سهمیه بندی بنزین تاکنون بیش از ۳۲ میلیون قطعه کارت هوشمند بنزین و گازوئیل صادر شده که هم اکنون تعداد کل کارت‌های فعال هوشمند سوخت حدود ۲۰ میلیون قطعه کارت است.

در همین حال، منصور ریاحی معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه عرضه بنزین با کارت سوخت با وجود آزادسازی قیمت‌ها اطلاع ثانوی ادامه دارد، می گوید: نگاه به سامانه هوشمند سوخت (پس از تک نرخی شدن قیمت بنزین) به صورت جزیره ای و قشری به هیچ وجه درست نیست.

این مقام مسئول با اعلام اینکه سامانه هوشمند سوخت، بزرگترین طرح آی تی منطقه خاورمیانه به شمار می رود که همسو با اهداف دولت الکترونیک شکل گرفته است، تصریح می کند: این سامانه مزیت‌های متعددی برای رسیدن به اهدف دولت الکترونیک به ارمغان آورده که کنترل قیمت بنزین تنها یکی از وظایف آن است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف سوخت یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سامانه هوشمند سوخت به شمار می رود، یادآور می‌شود: علاوه بر این، مدیریت جامع اطلاعات، داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده ها را از دیگر مزیت های این سامانه هوشمند سوخت است.

ریاحی با بیان اینکه شفافیت اطلاعات، جلوگیری از قاچاق سوخت، کنترل مصرف و برنامه ریزی برای آینده مصرف سوخت، نیز از دیگر قابلیت‌های سامانه هوشمند سوخت است، تاکید می کند: به زودی اجرای طرح عرضه سوخت در ازای پیمایش نمایانگر قابلیت دیگری از سامانه سوخت بوده و از آن می توان به عنوان سامانه هوشمند دو یاد می کند.