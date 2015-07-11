۳۰ درصد تولید ناخالص خراسان شمالی مربوط به بخش صنعت و معدن است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نیکدل جمعه شب در جمع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان شمالی، با بیان این که رفع موانع توليد يكي از مهم ترين برنامه هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي است، اظهار کرد: دولت يازدهم به صورت جدي به رفع مشكلات حوزه صنعت، معدن و تجارت توجه داشته و امید می رود این مشکلات به زودی رفع شوند.

وی با اشاره به وضعیت صنعت و معدن در استان، اضافه کرد: بر مبنای گزارش هاي بانك مركزي در شاخص هاي اقتصادي سال ۹۱ بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸.۳ درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و معدن بوده است.

نیکدل افزود: بر اساس این گزارش ها سهم بخش صنعت و معدن خراسان شمالی از تسهیلات بانکی حدود هفت درصد از کل منابع بانکی و سهم ماین حوزه از مطالبات معوقه بانکی نیز کمتر از یک درصد است.

به گفته وی طبق گزارش بانک مرکزی خراسان شمالی از لحاظ بار تورمی به نسبت میانگین کشوری دارای یک درصد تورم بالاتر بوده که این موضوع سرمایه گذاری در استان را با مشکل مواجه کرده بود.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی خراسان شمالی با بیان این که سرمایه در گردش یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی است، تصریح کرد: با رفع این مشکل رونق اقتصادی به استان بازگشته و ظرفیت های تولیدی به صورت چشمگیری افزایش می یابند.

نیکدل در ادامه با اشاره به برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در آينده اي نزديك در خراسان شمالي گفت: طي جلسه اي كه با حضور رياست جمهوري در تهران برگزار شد، فرصت هاي سرمايه گذاري استان در بخش صنعت، معدن و تجارت به سرمايه گذاران ارائه شد تا با ظرفيت هاي استان در اين بخش، به خوبي آشنا شوند.

نيكدل با بيان اينكه همه ساله در بخش كشاورزي به دليل خشكسالي، سيل و ... تسهيلاتي به کشاورزان پرداخت مي شود و قبل از آن که این تسهیلات به مرحله معوق برسد بخشوده و يا تمديد مي شوند و فعالان اين عرصه از آن به خوبي بهره مند مي شوند، تصريح كرد: با توجه به شرايط اقتصادي حاکم، در حوزه صنعت نیز آسيب هاي جدي وجود دارد اما در این بخش بخشودگي های مذکور وجود ندارد و مشكلاتي براي توليدكنندگان و صنعتگران ايجاد مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی افزون بر ۳۹۱ واحد صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد ریال دارد که این واحدها ۱۳ هزار شغل ایجاد کرده اند.

بر اساس گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی حدود ۳۹ درصد از کل واحدهای تولیدی و صنعتی استان غیرفعال بوده و درصد قابل توجهی از آنها نیز با ظرفیت کامل فعال نیستند.