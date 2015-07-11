به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز اسرائیل در گزارشی به اظهارات فردی به نام «ایهود یاری» که شب گذشته در شبکه دوم تلویزیون اسرائیل درباره مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در وین صحبت می کرده پرداخته است.

تایمز اسرائیل این خبرنگار یهودی را سرشناس ترین کارشناس حاضر در سرزمین های اشغالی معرفی کرده می نویسد: یاری جمعه شب در شبکه دوم تلویزیون اسرائیل عنوان داشت که توافق هسته ای ایران قطعی شده و در ابتدای هفته آینده (یکشنبه و یا دوشنبه) اعلام می شود.

این روزنامه نگار یهودی در ادامه مدعی شده است: توافق هسته ای ایران از آن رو نهایی شده که آمریکا امتیازات زیادی را به ایران داده است.

به گفته این روزنامه نگار صهیونیست، مقامات ارشد آمریکایی نیز نهایی شدن توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ را تائید می کنند و درباره امتیازاتی که آمریکا به ایران در این خصوص داده می گویند: این توافق حتی از آن چیزی که تصور می شد بدتر است.

به گزارش مهر، انتشار این خبر بدون شک حساسیت افراطیون آمریکایی را که به هیچ وجه خواستار توافق هسته ای با ایران نیستند تحریک می کند و از آنجا که توافق احتمالی ایران و ۱+۵ باید در کنگره ایالات متحده نیز به تصویب برسد، تحریک افراطیون آمریکایی می تواند مشکلات جدیدی را در مسیر اجرای تعهدات طرف آمریکایی در عمل به توافق هسته ای بوجود بیاورد.