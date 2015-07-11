به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته و در بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر و اخباری که از سوی ادارهکل هنرهای نمایشی منتشر شد، زمان پایان بازسازی و بهرهبرداری از سالن سایه مردادماه اعلام شد. پیش از آن قرار بود طی مهلت ۱۵ روزهای که به پیمانکار پروژه بازسازی تئاتر شهر از سوی دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده بود و همچنین اخطار قانونی ادارهکل هنرهای نمایشی به پیمانکار این پروژه، بازسازی سالن سایه تا نیمه تیرماه به پایان برسد.
بعد از بازدید انجام شده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر، مسعود معمار سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد درباره وضعیت بازسازی و اتمام آن در سالن سایه و زمان بهرهبرداری مجدد از آن، به خبرنگار مهر گفت: ما تا پایان هفته جاری سالن سایه و پلاتوهای را تحویل میدهیم و تمامی اجناس مورد نیاز سالن نیز آماده است. تنها کار باقیمانده این است که برای راهروی ورودی سالن، نیاز به لامپهای کمنور خارجی برای نور عمومی بوده که به دلیل کمبود اعتبار هنوز تهیه نشدهاند.
وی تأکید کرد: سالن سایه و پلاتوها تقریبا آماده هستند و برای صندلیهای تلسکوپی هم توسط شرکتی داخلی، صندلیهای خوبی ساختیم. چیلرهای سالن راه افتادهاند و گروهها میتوانند از پایان هفته جاری تمرینهای خود را در این سالن تئاتری آغاز کنند.
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه وزیر ارشاد طی بازدید خود از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر ابراز نارضایتی کرده بود، اظهار کرد: وزیر از کیفیت کار راضی بودند و نارضایتی ایشان از سرعت بازسازی بود که بعد از بیان دلایل تأخیر در روند بازسای، وزیر آنها را پذیرفت.
معمار درباره دلایل تأخیر در بازسازی که چندین بار از سوی مدیران هنری و تئاتری و همچنین دستاندرکاران بازسازی تئاتر شهر، تعامل با طراحان صحنه تئاتر به عنوان اصلیترین دلیل این تأخیر مطرح شده بود، توضیح داد: ما مانند شرکتهای خصوصی نمیتوانیم در بخش مالی بدون طی کردن مراحل اداری، عمل کنیم. ضمن اینکه بعد از اختلاف نظر طراحان صحنه با طراحی بازسازی و برگزاری جلساتی برای رسیدن به نقطهنظر مشترک و تغییر طراحی، چند ماه تأخیر در بازسازی انجام شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چگونه میتوان پذیرفت که برای سالنی با ظرفیت ۱۱۵ مخاطب حتی با وجود اختلاف نظر با طراحان صحنه و تغییر طراحی، چندین ماه تأخیر زمانی را توجیه کرد در حالیکه در نقاط مختلف کشور بارها دیده شده که پروژههای عمرانی بزرگی در بازه زمانی کوتاهی احداث و به بهرهبرداری میرسند؟ یادآور شد: من در سال ۷۳ در منطقه شورآباد پروژهای عظیم را در مدت زمانی کوتاهتر از آنچه برآورد شده بود به پایان رساندم و در کشور افغانستان نیز پروژه عظیم دیگری را اجرا کردم. در آن پروژهها بودجه ما خارج از شمول بود ولی در خصوص پروژه بازسازی مجموعه تئاتر شهر بودجه خارج از شمول نیست و باید مراحل اداری لازم طی شود.
سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا در زمان اولین نشست رسانهای بازسازی تئاتر شهر در مهرماه سال ۹۳ به مشکلات و مراحل اداری موجود برای دریافت بودجه بازسازی واقف نبوده که زمان پایان این بازسازی را تا پیش از برگزاری سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر عنوان کرده بود؟ تصریح کرد: ما مشکل بودجه نداشتیم بلکه مشکل روند اداری داشتیم. در آن زمان خیالمان راحت بود که بودجه را به موقع در اختیار داریم ولی بر اساس اصول و ضوابط باید روند اداری طی میشد تا بودجه را دریافت کنیم. برای خرید تجهیزات خارجی نیز بودجه را داشتیم و بنده نامه درخواست را به ذیحساب اداری برای خرید تجهیزات در سال گذشته ارائه دادم و چک آن در اردیبهشتماه سال جاری صادر شد.
معمار درباره وضعیت بازسازی سالن قشقایی و موعد پایان آن، توضیح داد: بازسازی سالن قشقایی نیز با تغییری که در طراحی بازسازی ایجاد شد، ادامه دارد و تا ۲ ماه و نیم دیگر این بازسازی طول خواهد کشید.
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