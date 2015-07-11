https://mehrnews.com/xwhtZ ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹ کد خبر 2855915 بین الملل اروپا بین الملل اروپا ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹ فیلم/ تظاهرات مردم انگلیس علیه ریاضت اقتصادی هزاران نفر از مردم انگلیس اقدام به برگزاری تظاهراتی در اعتراض به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی کردند. دریافت 5 MB کد خبر 2855915 عبدالحمید بیاتی کپی شد مطالب مرتبط مردم اسپانیا بار دیگر دست به تظاهرات زدند ریاضت اقتصادی هزاران معترض در انگلیس را به خیابان ها کشاند فیلم/ تظاهرات مخالفان سیاست های اتحادیه اروپا در اسپانیا برچسبها انگلیس تظاهرات ریاضت اقتصادی
