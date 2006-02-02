نخستين مورد ابتلا به آنفلوانزاي مرغي در عراق تاييد شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بنا بر گزارشات رسيده اين دختر 15 ساله در ماه جاري در مناطق شمالي منطقه كردستان عراق از طريق تماس با پرندگان اهلي مبتلا به ويروس كشنده H5N1 شده است.

بر اين اساس، اين اتفاق هشداري براي عراق به شمار مي رود زيرا با توجه به نظامي بودن منطقه و عدم تجهيزات و منابع پزشكي لازم و محدوديت هاي دولت امكان گسترش اين بيماري بسيار است.

به گزارش مهر، اخيراً در روستايي با 600 خانوار ، تعداد 3000 پرنده مشكوك به ابتلا به ويروس آنفلوانزاي مرغي معدوم شدند . اما با توجه به مرگ اين دختر نوجوان كه در فاصله 4 مايلي از اين روستا زندگي مي كرده است به نظر مي رسد پاكسازي كامل نبوده است.

همچنين عموي اين دختر نيز علائم مشكوك به ابتلا به بيماري را نشان داده و دو نفر از اهالي روستاي مذكور نيز با علائم مشابه در بيمارستان بستري هستند.

اين روستا در فاصله 60 مايلي مرز تركيه قرار دارد و به اين ترتيب نگراني در رابطه با شيوع ويروس آنفلوانزاي مرغي در عراق افزايش يافته است.

اكنون غير از خشونت و نا امني نظامي ، آنفلوانزاي مرغي نيز مردم كشور عراق را تهديد مي كند.