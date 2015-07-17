به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار خبر دیدار «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس» با «ملک سلمان» پادشاه عربستان، روزنامه القدس العربی با انتشار گزارشی به جزئیات این دیدار پرداخت.

بر این اساس خالد مشعل در راس هیئتی از اعضای حماس در قالب سفری دو روزه به ریاض رفته و با پادشاه عربستان و جمعی از مسئولان سعودی دیدار کرد.

نزدیک ساختن دیدگاهها و به عبارتی آتش بس با مصر و تأمین منافع داخلی حماس و گسترش همکاریها میان ریاض و حماس از محورهای مهم مطرح شده در این دیدار محسوب می شود.

در این دیدار مسئله امکان از سرگیری سیاست حمایت از حماس از سوی عربستان و وساطت این کشور در برطرف شدن چالشهایی که در روابط میان حماس و مصر ایجاد شده بود، مورد رایزنی قرار گرفت.

این در حالی است که گمانه زنیها از امکان نتیجه بخش بودن تلاشها برای از بین بردن اختلافات میان حماس و قاهره حکایت دارد بویژه آنکه دستگاه قضایی مصر اخیرا حکم تروریستی خواندن حماس را لغو کرده است.

از سوی دیگر این اولین دیدار رسمی مقامات حماس و ریاض در سه سال اخیر محسوب می شود.

این منبع در ادامه گزارش خود اعلام کرد که در سایه نشانه های موجود در خصوص تمایل دو طرف، پیش بینی می شود این دیدار سرآغازی باشد برای به فراموشی سپردن گذشته و آغاز صفحات جدیدی در روابط میان حماس و عربستان و گسترش حمایتهای سیاسی و مالی ریاض از حماس.

مقر اصلی مشعل و برخی از رهبران حماس، دوحه قطر است، چنانکه پیش از آغاز بحران سوریه و چرخش مواضع حماس درخصوص این کشور، مقر اصلی حماس در سوریه بوده است.

مصر همواره حماس را متهم به حمایت از گروههای تروریستی در این کشور می کند اما اخیرا با لغو تروریستی خواندن جنبش حماس تحلیلگران از بهبود روابط میان مصر و حماس سخن می گویند.