خیرین مسکن ساز در شهرستان ها فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سلگی، ظهر شنبه، در نشست مجمع خیرین مسکن ساز استان گلستان، گفت: باید در سطح استان ها به صورت استانی فکر کرده و شهرستان ها را فعال کنیم. نیاز ضروری است که در شهرستان های فعال هر استان انجمن خیرین ایجاد و فعال شود.

سلگی ادامه داد: هم اکنون شهرستان ها فعال نیستند و اگر فعال شوند می توان در سال یک هزار واحد مسکن در استان احداث کرد که سالانه ۵۰۰ واحد خروجی داشته باشد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت داخلی در استان ها می تواند کمک کند و با همین ظرفیت ۳۰ هزار واحد خیر ساز در کشور در حال احداث است.

وی بیان کرد: انجمن خیرین مسکن ساز در ۱۵۰ شهر در کشور فعال است و یک هزار و ۵۰۰ نفر عضو هیات امناء دارد.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور تصریح کرد: عملکرد انجمن استان گلستان به نسبت ۲ سال قبل تر رشد داشته است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.

وی اظهار کرد: تفاهم نامه ای امضا شده است که به خیرین مسکن ساز زمین به صورت رایگان اهدا شود.

سلگی اجاره داری مسکن را نوع دیگری از خانه دار قشر محروم جامعه دانست و گفت: اگر واحد های محدودی را در استان ها به صورت اجاره داری اختصاص دهیم می توان به رخ دادن اتفاقات خوب امید داشت.

وی افزود: تنها نباید به احداث مسکن پرداخت بلکه تعمیر و نوسازی مسکن ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

سلگی به تسهیلات برای ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: برای معافیت انجمن ها از نظام مهندسی کارهایی انجام شده است و باید به نام استان گلستان ثبت شود.

وی تاکید کرد: هرچه هزینه ها را پایین تر بیاوریم مشارکت خیرین بیشتر می شود و ما برای بخشودگی ۲ میلیون تومان هزینه آمادگی نیز از سوی دولت آمادگی داریم.

۱۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۴ احداث می شود

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور گفت: پیش بینی می شود امسال عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکونی خیر ساز در کشور آغاز شود.

وی بیان کرد: هر واحد مسکونی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد.

وی افزود: هم اکنون ۳۰ هزار واحد مسکونی خیر ساخت در کشور در حال احداث است که ۱۵ هزار واحد به اتمام رسیده است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور تصریح کرد: مراحل ساخت ۵ هزار واحد مسکونی خیر ساخت نیز در سال ۹۴ به پایان می رسد.

به گفته وی، در هر استان نحوه کمک های خیرین تفاوت دارد، برخی خیرین با تقبل تسهیلات، برخی با تقبل آورده و برخی با پرداخت اقساط به ساخت واحدهای مسکونی کمک می کنند اما به طور معمول تسهیلات را خود نیازمندان پرداخت می کنند.

سلگی اظهار کرد: ۹۵ درصد از این مسکن های در حال ساخت را مسکن های شهری و مابقی را مسکن های روستایی تشکیل می دهند.

وی به تعداد انجمن های سطح کشور اشاره کرد و گفت: انجمن خیرین مسکن ساز در ۱۵۰ شهر در کشور فعال است و یک هزار و ۵۰۰ نفر عضو هیئت امناء دارد.

سلگی با اشاره به شروع فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز کشور گفت: از آغاز به کار فعالیت این انجمن ۷ سال می گذرد.

وی افزود: اجاره داری و تعمیر و نوسازی مسکن ها از دیگر نظرات انجمن خیرین مسکن ساز است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.