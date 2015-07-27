توسعه باغات پسته از اولویت های جهاد کشاورزی خراسان شمالی است

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکنون هزار هکتار باغ پسته در استان وجود دارد، اظهار کرد: یکی از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی این است که با توجه به شرایط اقلیمی استان کشت گونه هایی ترویج شوند که کم آب طلب باشند.

وی با بیان این که پسته از جمله محصولات باغی است که کم آب طلب بوده و شرایط لازم برای سازگاری با کم آبی را دارد، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خراسان شمالی لازم بود در خصوص کشت ارقام پسته سازگار با منطقه بررسی های لازم صورت گیرد که این مهم از سوی مراکز تحقیقات کشاورزی انجام شده است.

نامور اضافه کرد: با اجرای طرح ملی مطالعاتی و اجرایی باغات الگویی توسط مراکز تحقیقات، رقم های اکبری، کله قورچی و بادامی، گونه های مناسب پسته برای کاشت در استان هستند.

وی با اشاره به اینکه معمولا کشت پسته در اواخر بهمن یا اسفند و یا حداکثر خردادماه انجام می شود، گفت: لازم است باغداران در نحوه کشت پسته و همچنین پایه هایی که برای کشت انتخاب می کنند، رویکرد اصولی داشته باشند تا باغات آنها در آینده ارزش افزوده اقتصادی بالایی داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها جنوب شهرستان اسفراین و جاجرم شرایط مناسب برای احداث باغات پسته را دارد و در دیگر نقاط استان احداث باغات پسته توصیه نمی شود.

نامور با اشاره به اینکه اکنون هزار هکتار باغ پسته در استان وجود دارد، افزود: انتظار داریم در یک برنامه پنج ساله سطح زیر کشت باغات پسته استان را به دو الی سه هزار هکتار برسانیم.

وی گفت: توصیه می شود باغداران در کاشت پسته و احداث باغات با کارشناسان جهادکشاورزی مشورت داشته باشند تا بتوانند ارقام و پایه های بهتر و سازگارتری را انتخاب کرده و همچنین نسبت به نحوه مدیریت باغات نیز اطلاعات لازم را به دست آورند.

نامور با اشاره به اینکه برای کشت هر هکتار باغ پسته با سیستم نوین آبیاری ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است، بیان کرد: طبق برآورد اعتباری که برای هر هکتار زمین زیرکشت برای احداث باغ پسته صورت می گیرد تسهیلات به متقاضیان داده می شود.

وی با بیان اینکه باغات پسته معمولا از سال هفتم یا هشتم محصول می دهند، افزود: از یک هکتار باغ خوب پسته سالانه دو الی ۳.۵ تن محصول برداشت می شود.