افزایش 25 درصدی تولید پسته در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید 12 هزار تن پسته در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.

غلامرضا هادربادی اظهارداشت: امسال 12 هزار و 500 تن پسته از باغات خراسان جنوبی برداشت شد که این رقم در سال گذشته 10 هزار تن بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این میزان پسته از سطح 10 هزار و 441 هکتار از باغات استان به ارزش 218 میلیارد و 700 میلیون تومان برداشت شد.

هادربادی بیشترین میزان پسته برداشت شده را مربوط به شهرستان بشرویه با سه هزار و 780 تن از سطح سه هزار و 600 هکتار اعلام کرد.

وی عنوان کرد: حدود 10 هزار بهره بردار پسته در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی بیان داشت: پسته معده را تقویت می کند و برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است.

به گفته وی جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش و برای تسکین سرفه مفید است.

9500 طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در جلسه ستاد اجرایی کار گروه بخش کشاورزی استان گفت: از ابتدای شروع طرح تا کنون نه هزار و 509 طرح تولیدی و تکمیلی کشاورزی با اعتباری بالغ بر 245میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شد.

غلامرضا هادربادی تعداد طرح‌های زیر یک‌ میلیارد تومان معرفی شده به بانک کشاورزی را هشت هزار و 759 طرح دانست و اظهار کرد: اعتبار این طرح‌ها بیش از 1.167 میلیارد تومان بوده است .

وی تعداد طرحهای زیر یک ‌میلیارد تومان معرفی شده به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را 495 طرح با اعتباری بالغ بر 94.9 میلیارد تومان اعلام کرد.

دبیر ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: تا کنون تعداد 362 جلسه در استان و شهرستانها برگزار شده است .