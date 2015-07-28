کتابخانه سیار در منطقه آزاد انزلی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، تفاهم نامه همكاری اجرای این طرح بين نهاد كتابخانه های عمومی استان گيلان و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی به امضا رسيده است.

در جریان امضای این تفاهم نامه، رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از آمادگی این سازمان به عنوان پايلوت اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی در استان خبر داد و راه اندازی اولين كتابخانه سيار استان در منطقه آزاد انزلی را در راستای رسيدن به اين هدف اعلام کرد.

امير محمد پور مديركل كتابخانه های عمومی استان گيلان نيز با اشاره به سابقه فرهنگی مردم استان و منطقه و جايگاه مناسب گيلان در شاخص سرانه مطالعه كتاب در كشور، ابراز اميدواری کرد با اجرای اين تفاهم نامه، رشد شاخص كتابخوانی در استان و منطقه افزايش یابد.

در اين مراسم همچنین مجيد فاتحی سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز يكی از ماموريت های سازمان را ارتقاء شاخص های فرهنگی در منطقه برای رسيدن به الگوی ايران ۱۴۰۴ دانست وگفت: اجرای اين تفاهم نامه، منطقه را يك گام به جايگاه هدف نزديك می کند.