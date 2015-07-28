پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی تا آذر ماه تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در خصوص آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: با مشخص شدن نتایج نهایی این آزمون ۱۷۵ نفر برای خراسان شمالی به کارگیری می شوند که تعداد ۹۶ نفرآنها از سهمیه دستگاه های اجرایی استان و ۷۹ نفر از سهمیه دستگاه های مرکزی استفاده خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر اسامی افرادی که حد نصاب نمره آزمون کتبی را بدست آورده اند در سایت سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعمال ضرایب بومی(۱.۲) و شهرستانی (۱.۴) برای هر پست (عنوان شغل) اسامی سه نفر که بالاترین امتیاز را کسب کردند اعلام می شود و سپس از این افراد مصاحبه تخصصی به عمل خواهد آمد و نهایتا با اعمال ۷۰ درصد نمرات از طریق آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمرات از طریق مصاحبه تخصصی، لیست افراد بر اساس مجموع نمرات مشخص شده و افراد پذیرفته شده و ذخیره تعیین، و سپس نفرات اصلی به گزینش معرفی خواهد شد.

دلپسند در خصوص سهمیه افراد در این آزمون نیز توضیح داد: کارکنانی که در حال حاضر به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند در صورتیکه حدنصاب نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند به ازای هر سال سابقه خدمت دو درصد امتیاز و حداکثر ۲۰ درصد از کل نمرات را به خود اختصاص خواهند داد.

وی در ادامه گفت: سه درصد سهمیه استخدامی مربوط به معلولین و پنج درصد سهمیه مربوط به سایر ایثارگران است که هر کدام از این گروه ها در بین خود رقابت خواهند کرد ولی نحوه امتیازدهی و فرآیند جذب آنها همانند سایر افراد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی فراگیر استانداری و دستگاه های اجرایی اوایل سال جاری برگزار شده است.