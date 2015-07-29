به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یاری مجری طرح جویشگر بومی در سیزدهمین نشست شورای راهبری این طرح، گزارش پیشرفت و بررسی پیشنهادهای واصل شده در فراخوان موتور جستجوی بومی و نیز ارائه نظام مدیریت این طرح را تشریح کرد و به ارائه عملکرد فاز نخست پروژه و پیشرفت طرح پرداخت.

در گزارش پیشرفت طرح که در قالب گزارش فنی طرح و همچنین گزارش نظام‌نامه مدیریت طرح ارائه شد، در بخش گزارش پیشرفت فنی، وضعیت سرویس‌های ایده موتور جستجوی «یاحق (حلال)، ای‌میل، نقشه، مرورگر، ترجمه ماشینی، موتور جستجو و تحلیل خبری و ابزارهای پردازش زبان فارسی» و شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای هر یک از این سرویس‌ها از نظر فنی برای اعضای شورای راهبری طرح جویشگر بومی معرفی شدند.

همچنین در گزارش نظام‌نامه مدیریت طرح نیز نگاه راهبردی به طرح، ساختارسازها، الگوی نظام مدیریت، حوزه‌های عملکردی مدیریت طرح، فرآیند پشتیبان، سامان‌دهی کسب‌وکار جویشگر و روش اجرای طرح، بیان شد.

در این نشست، مجری طرح جویشگر بومی گزارشی از نتیجه فراخوان شامل درصد پیشرفت بخش تجاری، اهم فعالیت‌های انجام شده، معیارهای ارزیابی، نوع شرکت‌های حاضر، اندازه سازمانی و بلوغ سازمانی شرکت‌کنندگان در فراخوان، بلوغ محصول‌ها و خدمات پیشنهادهای ارسالی، مدل مشارکتی درخواستی شرکت‌کنندگان در فراخوان، تنوع پیشنهادهای شرکت‌کنندگان در فراخوان، درصد تکمیل بودن بخش تجاری پیشنهادها و انتظارها از دولت و اولویت‌بندی شرکت‌ها از نظر تجاری را تشریح کرد.

همچنین در این نشست، پیشنهاد حمایت از پروژه‌های دانشجویی دوره دکترا و کارشناسی ارشد مرتبط با طرح جویشگر بومی و برگزاری همایش جویشگر بومی توسط مجری طرح به شورای راهبری ارائه شد که با موافقت اعضای شورا مقررشد سازوکار اجرایی شدن این دو پیشنهاد، ارائه شود.

درهمین حال مقرر شد گزارش نتیجه فراخوان و دیگر گزارش‌های ارائه شده در نشست‌های شورای راهبری، بر روی سایت جویشگر بومی به نشانی www.didras.ir قرار گیرد.