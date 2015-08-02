به گزارش خبرنگار مهر عاطفه زارعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اولین نشست استانی «کتاب‌خوان» همدان در ۳۱ مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار داشت: كتابداران، فرهیختگان، نویسندگان، فعالان رسانه حوزه كتاب، اعضای كتابخانه‌های عمومی و تمامی علاقمندان و افرادی كه تمایل به معرفی كتاب دارند از شركت كنندگان در نشست‌ها كتابخوان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه این نشست همزمان با روز همدان، روز پزشک، بزرگداشت بوعلی سینا و آغاز دهه کرامت برگزار می شود، عنوان کرد: سلسله نشست‌های «کتاب‌خوان» در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد كتابخوان را برای سایر علاقمندان كتاب و كتابخوانی به اشتراك گذارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: افق نشست كتابخوان توسعه رفتار مدنی رشد‌یافته و رشد‌دهنده در سراسر کشور حتی روستاهای دور‌دست و نیز جمع‌های کوچک خانوادگی است تا به مرور به درونی شدن عادت مطالعه و کتابخوانی به صورت نهادینه شده در رفتار فرد و جامعه مشاهده شود و همچنین بتوان افراد «کتابخوان» و نیازهای اطلاعاتی آن را شناسایی و در راستای اعتلای فرهنگی گام‌های اثرگذاری را برداشت.

زارعی ایجاد عادت به مطالعه در اقشار مختلف جامعه، اشتراك‌گذاری كتاب‌های خوانده شده، معرفی كتاب‌های مفید و كاربردی، ارتقاء و توانمندسازی كتابداران از طریق مطالعه و آشنایی با شیوه‌های استاندارد معرفی كتاب را از اهداف طرح ملی کتابخوان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین راه‌های ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم یاری گرفتن از آحاد جامعه است، بیان داشت: نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که ۱۲نفر از گروه‌های مرجع چون، کتابداران، علما، نویسندگان، صاحب نظران و تمامی علاقمندان و افرادی كه تمایل به معرفی كتاب دارند می توانند با ثبت نام در این نشست و در حضور عموم به مدت حداکثر ۷ دقیقه به معرفی کتاب‌های خوانده شده خود پرداخته و بدین وسیله در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه مشارکت کنند.

عاطفه زارعی افزود: علاقه‌مندان می توانند از طریق مراجعه به سایت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان به آدرس www.hamadanpl.ir و در سربرگ مربوطه «نشست کتاب‌خوان» با انتخاب گزینه ثبت‌نام که در این صفحه جانمایی شده است، تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری در این نشست ثبت‌نام کنند و یا به دبیرخانه طرح نشست کتاب‌خوان در واحد امور فرهنگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی همدان با شماره تماس ۳۲۶۷۲۰۱۲ واقع در بلوار چیت‌سازیان، بلوار قلم، کتابخانه مرکزی- اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان مراجعه کنند.