به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشاراتی نگاه در حال آماده‌سازی چند عنوان کتاب جدید است که یکی از آن‌ها، اثری تاریخی و درباره انقلاب مشروطه ایران است. این کتاب با عنوان «تاملی در انقلاب مشروطه ایران» نام دارد و به قلم عباس خاکسار نوشته شده است. این اثر در حال آماده سازی فنی برای انتشار است.

کتاب دیگری که نگاه در تدارک انتشار آن است، دیوان فایز دشتستانی است. فایز دشتستانی یا فایز دشتی بعد از باباطاهر عریان از بزرگ ترین دوبیتی سرایان ادبیات فارسی است. کتاب دیوان این شاعر هم در حال حاضر توسط این ناشر برای چاپ آماده می شود.

موسسه انتشاراتی نگاه همچنین کتابی از محمدامین رسول زاده درباره نظامی گنجوی شاعر بزرگ ادبیات فارسی را در دست چاپ دارد که توسط غلامرضا طباطبایی مجد ترجمه شده است. به علاوه ۲ مجموعه شعر از لطیف هلمت شاعر کرد عراقی توسط این ناشر برای چاپ آماده می شود. مجموعه شعر توسط رضا کریم مجاور ترجمه شده است. در کنار این کتاب، یک مجموعه شعر کردی دیگر نیز برای چاپ آماده می شود، که مجموعه ای از آثار شیرکو بی کس شاعر فقید کرد است. ترجمه این کتاب هم توسط مختار شکری پور انجام شده است.

غلامحسین ساعدی یکی از داستان نویسان و نمایشنامه نویسان معاصر ایران است که نگاه درصدد انتشار ۲ کتاب از اوست. «چوب به دست های ورزیل» و «مار در معبد» ۲ کتابی هستند که به زودی توسط این ناشر از ساعدی چاپ می شوند. از جمله آثار مربوط به ادبیات کلاسیک فارسی که این موسسه انتشاراتی در صدد انتشار آن است، می توان به خمسه یا پنج مثنوی خواجوی کرمانی اشاره کرده که در ادامه روند چاپ کتاب دیوان خواجوی کرمانی انجام می شود.

مجموعه ترانه های مونا برزویی با عنوان «تقدیر» از دیگر کتاب هایی است که نگاه به زودی آن را منتشر خواهد کرد.

همه عناوین نام برده مجوز چاپ را دریافت کرده و در حال طی کردن مراحل نهایی آماده سازی هستند. این کتاب ها تا شهریور ماه امسال به چاپ خواهند رسید.