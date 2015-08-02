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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

کری برای احیای روابط استراتژیک با سیسی دیدار می‌کند

کری برای احیای روابط استراتژیک با سیسی دیدار می‌کند

وزیر امور خارجه آمریکا امروز در قاهره با هدف احیای مذاکرات استراتژیک آمریکا-مصر، با «عبدالفتاح السیسی» دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، البته «جان کری» در سفر به قاهره علاوه بر رئیس جمهور مصر، با وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار می کند. 

این دیدارها چند روز بعد از تحویل جنگنده های اف ۱۶ از سوی آمریکا به مصر انجام می شود و واشنگتن امیدوار است که بتواند از سفر کری به قاهره به عنوان وسیله ای برای گسترش روابط خود با مصر استفاه کند. 

کری قرار است بعد از دیدارهای خود در مصر، راهی قطر شود. وزیر امور خارجه آمریکا در دوحه با همتایان خود از روسیه و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. 

رسانه های غربی با پرداختن به این سفر می نویسند که کری با هدف کاهش نگرانی های اعراب در مورد توافق هسته ای ایران، به قطر سفر می کند.

کد مطلب 2873045
عبدالحمید بیاتی

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