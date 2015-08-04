علیرضا منجزی پور، مدیر اجرایی یک شرکت دانش بنیان در خصوص این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این شرکت موفق به تولید نانوجاذب هایی شدیم که به روشی خاص می تواند جاذب متانول، گازهای سمی H2S ، So2 و آلودگی های محیطی و زیست محیطی باشد.

وی با بیان اینکه این نانوجاذب ها در قالب پودر هستند، افزود: کاربرد استفاده از پودرنانوجاذب به دست آمده را می توان در صنایعی مانند نفت و گاز، آب و برق، فولاد، کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع کاشی و ... به کار برد.

به گفته وی، علاوه بر اینها این پودر ( نانو ذرات ) می تواند در دستگاه های سنسور و فیلترها( غشاها) به کار رود.

وی افزود: معمولا گازهای سمی هیچ نوع علایمی ندارند از این رو بهتر است که از مواد یا دستگاههایی استفاده شود که این نوع گازها را تشخیص داده و آنها را از بین ببرند تا در این صورت جان هیچ فردی با گازهای سمی گرفته نشود.

وی در خصوص کاربرد این نانوجاذب ها در صنایع نفت و گاز عنوان کرد: معمولا بر سر چاه های نفت (دکل های حفاری) و گاز، گازهای سمی مخصوصا H2S وجود دارد که می توان با استفاده و به کارگیری نانوجاذب های تولید شده در این شرکت به صورت سنسور و فیلترهای جاذب در آن محیط، این نوع گازها را از بین برد.

وی عنوان کرد: همچنین می توان در غشاهای تفکیک کننده های سرچاهی به هنگام برداشت نفت از مخازن یا حین جداسازی نفت از گاز از این نانوجاذب ها استفاده کرد.

مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان افزود: البته این نانو جاذب ها قابل کاربرد در ایستگاه های تقویت فشار و خطوط انتقال نفت و گاز نیز هستند.

منجزی پور در خصوص کاربرد نانو جاذب های تولید شده در حوزه آب و برق گفت: نانوجاذب های از بین برنده گازهای سمی، در فیلترهای نیروگاه های برق آبی و همچنین در تصفیه پساب های صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این نانوجاذب در صنایع فولاد برای جلوگیری از آلاینده های ذوب نیز قابل کاربرد هستند، اظهار داشت: از این نانوجاذب ها می توان در کشاورزی برای جذب گازهای مضر در انبارهای نگهداری از مرکبات و همچنین برای بررسی و تشخیص فساد مواد غذایی در کمترین زمان استفاده کرد.

منجزی پور اظهار داشت: بیمارستان ها، صنایع داروسازی، دستگاه های تست مشروبات الکلی نیروی انتظامی، صنایع سیمان، مراکز زباله سوز، صنایع الکترونیک می توانند از مخاطبان اصلی برای بهره گیری از این نانو جاذب ها باشند.