به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک شرکت دانش بنیان زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به طراحی و تولید سامانه مرکزی مدیریت، سازماندهی و افزایش ایمنی مصرف گاز شد. این سامانه در صنایع مختلف و همچنین مراکز درمانی، بیمارستانی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه در حوزه‌های متعدد تخصصی کار با گاز در صنایع راهبردی

ناصر مسعودی نژاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت گفت: مدیریت سامانه‌های کار با گازهای تخصصی زمینه اصلی فعالیت شرکت است که منجر به بومی سازی و انتقال دانش فنی این تخصص، آگاهی بخشی جامعه هدف در خصوص خطرات ناشی از کار با گازها و ارائه راه حل‌های متعدد براساس حوزه های مختلف کاربردی مبتنی بر اصول استاندارد، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه شده است.

وی از اهمیت بومی سازی و انتقال دانش فنی کار با گازهای تخصصی صحبت کرد و افزود: شرکت توانسته مجموعه‌ای از محصولات و خدمات از جمله یونیت خدمات ایمنی h۲s، دستگاه آشکارسازی گاز، قفسه نگهداری سیلندرهای گاز، سیستم‌های مرکزی انتقال گازهای خالص جهت مراکز و آزمایشگاه های واحدهای صنعتی، علمی و پژوهشی، سیستم‌های مرکزی انتقال گازهای تکنیکال جهت واحدهای صنعتی، آزمایشگاه تست خوردگی در محیط گاز H۲S جهت فولادهای آلیاژی مورد مصرف در صنایع نفت و سیستم های نمونه گیری گاز و مایع جهت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در کشور بومی سازی کند.

مسعودی نژاد با بیان اینکه فعالیت در زمینه مدیریت سامانه‌های کار با گازهای تخصصی در ایران موضوعی بسیار جدید به شمار می‌رود اظهار داشت: در خصوص محصولات و خدمات شرکت رقبای جدی در داخل کشور نداریم، اما در کشورهای پیشرفته رقبای قدرتمند با سابقه‌ای، فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها نیز به صورت مستقیم و یا از طریق شرکای تجاری خود در بسیاری از پروژه‌های ایران حضور داشته اند.

وی مزیت‌های رقابتی محصولات و خدمات شرکت را از چند جنبه قابل بررسی دانست و خاطر نشان کرد: دانش محور بودن کلیه فعالیت‌های سازمان، کوتاه بودن زمان تحویل تجهیزات به علت برخورداری از موجودی بالای کالاهای مورد نیاز، تعهد در انجام خدمات پس از فروش، داشتن تاییدیه صلاحیت HSE در حوزه فعالیت شرکت، برخورداری از تیم فنی و با تجربه، داشتن شرکای تجاری قوی در خارج از کشور از جمله مهمترین مزیت‌های رقابتی شرکت به شمار می‌آید.

مسعودی نژاد با تاکید بر اینکه شرکت تنها دارنده تاییدیه استاندارد مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱-۲۰۱۵ در حوزه مدیریت سامانه‌های کار با گازهای تخصصی در ایران از موسسه توف آلمان است، گفت: شرکت توانسته در زمینه جلوگیری از خروج ارز موفقیت‌های بسیاری داشته باشد و عهده دار اجرای پروژه‌هایی شود که در گذشته توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شده است.